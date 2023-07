UFC Eferding möchte in absehbarer Zeit zurück in die Landesliga

Details Samstag, 08. Juli 2023 14:17

"Hätte uns nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksliga Nord vor der Saison jemand gesagt, dass wir am Ende den Vizemeistertitel erobern würden, hätten wir es nicht geglaubt. Aber wir haben eine tolle Meisterschaft absolviert und als Aufsteiger sensationelle 52 Punkte gesammelt. Wir sind ungemein stolz auf diesen großartigen Erfolg, es ist aber auch ein weinendes Auge dabei. Denn es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, hätten den Meistertitel erringen bzw. die Relegation erreichen können, haben in der entscheidenden Phase aber einige Punkte liegenlassen", erklärt Christoph Hiesl, Trainer des UFC Eferding.

Stabil durch die Saison, aber Punkteverluste in der entscheidenden Phase

Die Hausruckviertler kamen ungemein stabil durch die Saison und sammelten im Herbst und im Frühjahr jeweils 26 Punkte. Am Ende trennten die Hiesl-Elf vom Meister aus Katsdorf zwei Zähler und war von der Relegation nur einen einzigen Punkt entfernt. "Als die Katsdorfer schwächelten, haben wir es leider verabsäumt, dies zu nutzen. So haben wir beim 2:2-Remis gegen Gallneukirchen uns die beiden Gegentore selbst gemacht - und bei der 1:3-Niederlage gegen Hofkirchen eine Führung aus der Hand gegeben", weiß der Coach, wo die entscheidenden Punkte liegengelassen wurden. "Dennoch war es eine unglaublich erfolgreiche Saison, die in dieser Art nicht zu erwarten war und bin demzufolge stolz auf meine Mannschaft."

Kompakte Defensive - 14 Hemmelmayr-Tore

Der Vizemeister war auf eigener Anlage schwer zu biegen, feierte zehn Heimsiege und behielt auf fremden Plätzen sechs Mal die Oberhand. Während vier Mannschaften mehr Treffer bejubeln durften, kassierten die Eferdinger nur 29 Gegentore und stellten gemeinsam mit Meister Katsdorf die stärkste Defensive der Liga. "Sucht man ein Haar in der Suppe, findet man auch eines und haben ein paar Tore zu wenig erzielt. Während wir im Herbst des Öfteren an der mangelnden Chancenverwertung gescheitert sind, mussten wir im gesamten Frühjahr unseren Goalgetter vorgeben", spricht der Coach Marko Kolakovic an, der in der Winter-Vorbereitung einen Patellasehnenriss erlitt und vermutlich erst im nächsten Jahr wieder ins Geschehen eingreifen kann. "Silvio Hemmelmayr ist jedoch in die Bresche gesprungen. Das 25-jährige Eigengewächs hat eine tolle Entwicklung genommen, sich zum Torgaranten gemausert, 14 Mal getroffen und den einen oder anderen entscheidenden Treffer erzielt".

Vier Verstärkungen und zwei Abgänge

Während neben Kevin Schatzlmair, der nach Waizenkirchen wechselt, auch Jozsef Mogyorosi nicht mehr dabei ist, durfte Christoph Hiesl beim Trainingsauftakt am vergangenen Montag vier Verstärkungen begrüßen. Das Fehlen von Kolakovic kompensieren bzw. die Durchschlagskraft der Offensive erhöhen sollen Stürmer Roman Eckmayr (St. Marienkirchen) sowie die beiden Flügelspieler, Andreas Buchroither (Esternberg) und Raphael Kapsamer (Ansfelden). Zudem steht mit Bastian Leßlhumer (BW Linz Amateure) ein neuer, junger Verteidiger zur Verfügung. "Damit ist unser Transfer-Programm abgeschlossen und denke, dass wir uns exzellent verstärkt haben. Mit den Transferaktivitäten konnten wir den Kader breiter aufstellen und zudem die Qualität erhöhen. Somit herrscht nun ein Kampf ums Leiberl", spricht der Übungsleiter von einem leistungsfördernden Konkurrenzkampf.

Erneute Präsenz im Aufstiegskampf geplant

Im ersten Testspiel messen die Hausruckviertler am heutigen Abend ihre Kräfte mit OÖ-Liga-Aufsteiger Bad Schallerbach. Am kommenden Freitag ist Bezirksliga-Aufsteiger Hörsching der nächste Gegner, ehe am 21. Juli das Cup-Spiel gegen Landesligist Donau Linz auf dem Programm steht. Mit dem Vizemeistertitel legte sich der UFC die Latte selbst auf eine beachtliche Höhe. "Wir machen keinen Hehl daraus, diess wir im Aufstiegskampf wieder intensiv mitmischen wollen. Wir verfügen über einen qualitativ hochwertigen Kader, demzufolge wollen wir in der Tabelle wieder ganz vorne dabei sein", so Hiesl, der den SV Freistadt in die Favoritenrolle drängt und auch die Kicker aus Lembach und St. Oswald auf der Rechnung hat. "Wir blicken der neuen Saison optimistisch entgegen und sind zuversichtlich, wieder eine gute Rolle spielen zu können. Der UFC Eferding war vor nicht allzu langer Zeit in der OÖ- und Landesliga aktiv und möchte in naher Zukunft wieder in Oberösterreichs zweithöchste Spielklasse zurückkehren. Der Verein hat die Voraussetzungen zu einer erfolgreichen Saison geschaffen, ein Meistertitel bzw. Aufstieg muss letztendlich aber passieren".

