Nach beachtlicher Saison möchte USV St. Oswald/Freistadt zu alter Heimstärke finden

Nach dem letztjährigen Aufstieg präsentierte sich der USV St. Oswald/Freistadt auch einen Stock höher von seiner besten Seite, absolvierte in der Bezirksliga Nord eine beachtliche Saison und landete als Fünfter im oberen Drittel der Tabelle. "Auch wenn es in der Rückrunde vor allem verletzungsbedingt nicht mehr ganz so gut gelaufen ist, haben wir in Summe eine ordentliche Saison gespielt und sind mit dem Abschneiden rundum zufrieden", erklärt Sportchef Philipp Müller, der in diesen Tagen in Portugal seinen wohlverdienten Urlaub genießt.

Nach bärenstarkem Herbst, Probleme in der Rückrunde

Die Mühlviertler nahmern den Schwung vom Aufstieg mit, sammelten im Herbst stolze 26 Punkte und überwinterten als Zweiter gleichauf mit dem späteren Vizemeister aus Eferding. Die Mannen von Trainer Georg Pröll, der seit einigen Jahren überaus erfolgreich das Zepter schwingt, landeten nach dem Jahreswechsel am Boden der Realität und fuhren im Frühjahr "nur" 16 Zähler ein. Die St. Oswalder blieben in den letzten fünf Partien ungeschlagen, verabschiedeten sich jedoch mit vier Unentschieden am Stück in die Sommerpause. "Am Beginn der Rückrunde haben wir das eine oder andere enge Match knapp verloren und hatten danach mit einigen Verletzungen zu kämpfen. In der zweiten Frühjahrshälfte ist es dann wieder passabel gelaufen, wenngleich uns die vielen Unentschieden auf der Zielgeraden nicht wirklich weitergebracht haben", so Müller.

Stabile Defensive, aber vorne mit mangelnder Chancenverwertung

Während nur vier Mannschaften weniger Treffer bejubeln durften, kassierten lediglich Neo-Landesligist Katsdorf und Vizemeister Eferding weniger Gegentore. "Hinten ist die Mannschaft gut gestanden, war die Defensive über weite Strecken überaus stabil. Vorne haben wir allerdings zu wenig Tore gemacht. Filip Rezac hat zwar insgesamt 15 Mal getroffen, der 30-jährige Tscheche konnte aber etliche Chancen nicht verwerten", meint der Sportchef, der sich über beachtliche sieben Auswärtssiege freuen konnte - auf eigener Anlage fuhr der USV nur fünf "Dreier" ein. "In der Vergangenheit war es genau umgekehrt und waren vor nicht allzulanger Zeit daheim rund zwei Jahrelang ungeschlagen geblieben. Auch wenn wir in der Fremde erfreulicherweise oft gewonnen haben, sind wir bestrebt, ehestmöglich zu alter Heimstärke zu finden".

Zwei neue Defensivspieler

Der Fünftplatzierte bereitet sich seit 10. Juli auf die neue Saison vor. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Testspielen (2:3 gegen OÖ-Ligist Pregarten und 0:4 gegen Landesligist Schwertberg) ist am kommenden Freitag die Union Neumarkt/M. der nächste Gegner. Während Nico Aglas den Verein Richtung Lasberg verlassen hat, konnte Coach Pröll beim Trainingsauftakt mit Oliver Brajkovic (Katsdorf) und Mathias Fragner (Lasberg) zwei neue Defensivspieler begrüßen. "Darüberhinaus hat sich nichts getan und schenken dem bewährten Personal weiterhin unser Vertrauen", sagt Philipp Müller.

Erneute Präsenz im Vorderfeld der Tabelle erwünscht

Für die neue Meisterschaft nehmen sich die Mühlviertler viel vor und wollen sich erneut im Vorderfeld der Tabelle positionieren. "Sollten wir in etwa wieder dort landen, wo wir jetzt waren, wären wir zufrieden und streben abermals einen Top-Fünf-Platz an. Wir wollen so weit vorne wie möglich mitmischen und die Top-Teams ärgern", so Müller. "Aus heutiger Sicht starten Freistadt und Eferding als absolute Top-Favoriten in die Saison. Die Freistädter haben sich exzellent verstärkt - und der amtierende Vizemeister verfügt über einen qualitativ hochwertigen Kader bzw. eine ungemein stabile Mannschaft. Aber auch unser Team möchte sich wieder ordentlich präsentieren und vor allem vor heimischer Kulisse mehr Siege feiern als in der vergangenen Saison".

