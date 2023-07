OÖ. Landescup 1. Runde: Die Freitag-Spiele im Überblick

Details Samstag, 22. Juli 2023 10:54

Seit einigen Tagen bereiten sich die oberösterreichischen Vereine intensiv auf die neue Saison vor. Während bislang eifrig trainiert wurde bzw. Testspiele bestritten wurden, steht ab diesem Wochenende der ADMIRAL OÖ Landescup auf dem Programm. In der ersetn Runden blieben in den Freitag-Spielen große Überraschungen bzw. Sensationen aus, wenngleich die Zuschauer das eine oder andere enge und spannende Match zu sehen bekamen. So zwang der UFC Eferding (Vizemeister der Bezirksliga Nord) Landesliga-Titelfavort ASKÖ Donau Linz mit 1:0 in die Knie. Mit demselben Ergebnis behielt der SV Grieskirchen im Landesliga-Vergleich "West gegen Ost" gegen den SK Admira Linz die Oberhand. Landesligist SV Schalchen mühte sich in Nebelberg (Meister der 2. Klasse Nord-West) zu einem hauchdünnen 2:1-Sieg. Der SV Viktoria Marchtrenk (Landesliga Ost) warf mit der Union Edelweiß Linz einen OÖ-Ligisten aus dem Bewerb. Hier geht`s zum kompakten Überblick sämtlicher Freitag-Spiele der 1. Runde:

ADMIRAL OÖ Landescup 1. Runde - alle Freitag-Spiele:

Union Nebelberg (2NW/Meister) - SV Schalchen (LLW/13) 1:2 (1:2)

Tore: Jakob Kern / Simon Langgartner und Stefan Köhler

SV Haslach (1N/Meister) - UFC Ostermiething (OÖL/14.) 1:6 (1:5)

Tore: Niklas Kraml / Julien-Lee Richter 3, Resul Omerovic 2 und Matthias Felber

FC Munderfing (BLW/Meister) - SU St. Martin/M. (OÖL/5.) 0:2 (0:1)

Tore: Marco Magauer und Florian Falkner

Zum Spielbericht

TSV Aurolzmünster (2W/Meister) - SV Lambrechten (1NW/Meister) 1:4 (1:3)

Tore: Philipp Penninger / Sebastian Ecker 2, Bence Kalmar und Dejan Resanovic

Zum Spielbericht

SPG Katsdorf (BLN/Meister) - ASKÖ Schwertberg (LLO/11.) 0:3 (0:0)

Dominik Seyr 2 und Fabian Hofer

Gelb-Rot: Paul Raab (Katsdorf)

SV Grieskirchen (LLW/4.) - SK Admira Linz (LLO/9.) 1:0 (1:0)

Tor: Gabriel Leibetseder

ESV Wels (1MW/Vizemeister) - SK St. Magdalena (LLO/Vorletzter) 0:5 (0:4)

Tore: Florian Wagner 2, Stefan Wagner, Florian Krennmayr und Marko Culjak

UFC Eferding (BLN/Vizemeister) - ASKÖ Donau Linz (LLO/4.) 1:0 (0:0)

Tor: Andreas Buchroither

SK Bad Wimsbach (LLW/6.) - SC Schwanenstadt (BLS/Meister) 0:1 (0:0)

Tor: Jakob Bichl

Zum Spielbericht

SPG Perg/Windhaag (2NO/Vizemeister) - SPG St. Florian/Niederneukirchen (LLO/10.) 0:3 (0:1)

Tore: Samuel Feichtner 3

SV Viktoria Marchtrenk (LLO/6.) - Union Edelweiß Linz (OÖL/4.) 2:1 (1:0)

Tore: Stefan Marcinkovic und Bernd Schörghuber / Sinisa Markovic

Rot: Ervin Begic (Marchtrenk,Trainer)

Gelb-Rot: Albin Ramadani (Marchtrenk)

SV Gmunden (LLW/5.) - Union Gschwandt (LLW/Vorletzter) 1:2 (1:1/1:1) n.V.

Tore: Enis Mullabazi (Eigentor) / Ahmet Trejic (Eigentor) und Tarik Ramakic

Rot: Engin Ketan (Gmunden)

Gelb-Rot: Nedim Rizvanovic (Gschwandt)

ATSV Sattledt (LLW/9.) - Union Mondsee (OÖL/9.) 3:4 i.E. (1:1 n.V.)

Tore: Denni Kapetanovic / Oliver Holzinger

Zum Spielbericht

Bereits gespielt:

SV Krenglbach (2MW/Meister) - SV Bad Schallerbach (LLW/Meister) 0:12 (0:6)

Tore: Michael Schröttner 2, Venhar Hashari 2, Daniel Gremsl 2, Florian Maier, Lukas Mayer, Miliam Guerrib, Ensar Ajredini, Loris Renner und Florian Brutter (Eigentor)

Rot: Robert Matesic (Bad Schallerbach)

Union Peuerbach (LLW/11.) - DSG Union Naarn (BLO/Meister) 3:0 (1:0)

Tore: Jan Schrank 2 und Eldin Fejzic

Zum Spielbericht

SPG SK Schärding/ATSV (LLW/Vizemeister) - SPG Andorf/Sigharting (LLW/3.) 3:1 (1:1)

Tore: Emrah Becirevic, Marcel Lenzbauer und Laurenz Leodolter / Lukas Zikeli

Zum Spielbericht

