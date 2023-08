TSU Hofkirchen/M.: "Konnten im Frühjahr Schadensbegrenzung betreiben"

Details Sonntag, 30. Juli 2023 11:17

Die TSU Hofkirchen/M. ergatterte im Herbst nur 15 Punkte und war nach der Hinrunde der Bezirksliga Nord vom "Strich" lediglich durch zwei Zähler getrennt. Die Mannen von Trainer Peter Wiesinger absolvierten dann aber eine solide Rückrunde, fuhren im Frühjahr immerhin 19 Punkte ein und landeten als Achter in der Mitte der Tabelle. "Vor der Saison hätten wir uns etwas mehr erwartet, haben uns im Herbst jedoch unter Wert verkauft und sind in Abstiegsgefahr geraten. In der zweiten Meisterschaftshälfte hat sich die Mannschaft ordentlich präsentiert und konnte im Frühjahr Schadensbegrenzung betreiben. In Summe hat es gepasst und sind nicht unzufrieden", erklärt Sportchef Martin Pirkelbauer.

Mäßige Auswärts-Bilanz

Die Mühlviertler feierten vor heimischer Kulisse beachtliche sieben Siege, in der Fremde sprangen für die Wiesinger-Elf aber lediglich zwei "Dreier" heraus. "Den Grund für die mäßige Auswärts-Bilanz kennen wir nicht wirklich, denn in Fremde war die Performance über weite Strecken nicht schlecht. So hätten wir in Katsdorf, gegen den Meister, durchaus gewinnen können und haben auch in St. Oswald eine starke Leistung abgeliefert. In den Spielen in Wartberg und Gallneukichen hatten wir hingegen mit unglücklichen Entscheidungen zu kämpfen", so Pirkelbauer.

Fehlende Entschlossenheit in der Offensive

Fünf Mannschaften kassierten mehr Gegentore, nur vier Teams durften weniger Treffer bejubeln. "In den letzten Jahren sind wir hinten zumeist gut gestanden, haben heuer aber ein paar Tore zu viel erhalten. Das Spiel nach vorne funktioniert eigentlich ganz gut, im letzten Drittel hat aber des Öfteren die nötige Entschlossenheit gefehlt und konnten uns nicht entsprechend belohnen", weiß der Sportchef. "Natürlich hätten wir uns einen Platz weiter oben in der Tabelle gewünscht, einige Faktoren haben aber nicht gepasst. So ist zum Beispiel unser kleiner Kader aufgrund von Verletzungen bzw. Ausfällen an seine Grenzen gestoßen".

Zwei neue Kräfte

Im Bezirk Rohrbach hat sich der Kader in der Sommerpause nur unwesentlich verändert. Während der Achtplatzierte keine Abgänge verzeichnet, durfte Coach Wiesinger beim Trainingsauftakt, am 3. Juli, zwei neue Kräfte begrüßen. Torwart Michael Atzgerstorfer (Kirchberg/Donau) ist mit einer Hofkirchenerin liiert und hat sich der TSU angeschlossen. Mit Andre Gierlinger (Neustift) steht ein Allrounder zur Verfügung, der defensiv und offensiv agieren kann. "Wir verfolgen die Philosophie, vorwiegend mit eigenen Leuten zu arbeiten, und haben uns darum nicht großartig nach Verstärkungen umgesehen. Auch unsere beiden Legionäre, David Boros und Tamas Sarközi, leben in unserer Gemeinde", begründet Martin Pirkelbauer die bescheidenen Transferaktivitäten. "Kapitän Fabian Mairhofer und Lukas Anreiter sind aktuell mit dem Hausbau beschäftigt und müssen im Herbst etwas kürzer treten".

Präsenz im sicheren Mittelfeld der Tabelle erwünscht

In den drei bisherigen Testspielen (2:2 gegen Rainbach/M., 0:5 gegen Neumarkt/Pötting und 1:2 gegen Neufelden) blieb der Wiesinger-Elf ein Erfolg versagt. Am kommenden Freitag ist Absteiger Vorderweißenbach der nächste Gegner, ehe am 11. August, gegen Ulrichsberg/Klaffer, die Meisterschaftsgeneralprobe auf dem Programm steht. Zum Saisonauftakt bekommen es die Hofkirchener im Heimspiel gegen Eferding mit dem amtierenden Vizemeister zu tun. "Die negativen Testspiel-Ergebnisse bereiten uns keine Sorgen, zumal wir urlaubsbedingt immer wieder Spieler vorgeben müssen. Wir sind Realisten und wissen, dass eine Präsenz im Vorderfeld der Tabelle vermutlich nicht möglich ist. Wir wollen aber besser durch den Herbst kommen, als im letzten Jahr, möchten uns im sicheren Mittelfeld der Tabelle bewegen und Distanz zur gefährlichen Region halten", hofft der Sportchef, keine erneute Bekanntschaft mit dem Abstiegsgespenst machen zu müssen.

