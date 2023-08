SV Freistadt: Mit Neo-Trainer und punktuellen Verstärkungen in den Aufstiegskampf

Details Mittwoch, 09. August 2023 14:20

Der SV Freistädter Bier sammelte im Herbst 25 Punkte und war nach der Hinrunde der Bezirksliga Nord vom späteren Vizemeister aus Eferding nur durch einen einzigen Zähler getrennt. In der zweiten Meisterschaftshälfte fuhren die Mühlviertler aber lediglich 21 Punkte ein, weshalb es am Ende "nur" zum vierten Rang reichte. "Ein vierter Platz ist nicht schlecht und haben in Summe eine ordentliche Saison absolviert. Doch es wäre wesentlich mehr möglich gewesen, hatten im Frühjahr jedoch einen Hänger und haben in einer Englischen Woche jene Punkte liegenlassen, die am Ende gefehlt haben", ist Christian Weilguny, der in der abgelaufenen Meisterschaft das Trainerzepter geschwungen hatte, inzwischen jedoch als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt, mit dem Abschneiden nicht restlos zufrieden.

Stärkstes Auswärts-Team der Liga

Jeweils drei Mannschaften trafen öfter ins Schwarze bzw. kassierten weniger Gegentore. Der SVF feierte vor heimischer Kulisse sechs Siege und behielt in der Fremde sogar acht Mal die Oberhand. "Wir waren das stärkste Auswärts-Team der Liga und sind darauf ungemein stolz, die Heim-Bilanz ist aber ausbaufähig und tun uns gegen tiefstehende Gegner sehr schwer", so Weilguny. "Wir sind mit hohen Erwartungen in die Saison gegangen und wollten im Aufstiegskampf ein Wort mitreden. Doch zum einen haben wir einige Punkte unnötig liegenlassen, und zum anderen war letztendlich der Kader zu klein und haben uns schwer getan, die Ausfälle zu kompensieren", weiß der frischgebackene Sportchef.

Neuer Trainer

Mit Stefan Hinterkörner sitzt seit wenigen Wochen ein Coach auf der Freistädter Trainerbank, der rund fünf Jahre lang in Königswiesen tätig war. "Er hat die Königswiesener in der Aufstiegssaison übernommen und war mit der Union überaus erfolgreich. Hinterkörner ist ein ausgezeichneter Trainer und sind fest davon überzeugt, mit seiner Verpflichtung eine gute Wahl getroffen zu haben", meint Christian Weilguny. "Stefan ist ein moderner Trainer, der nichts dem Zufall überlässt und großen Wert auf eine exzellente Physis legt".

Fünf Verstärkungen, drei Talente und vier Abgänge

In der Sommerpause wurde im Mühlviertel nicht nur der Trainer gewechselt, auch der Kader hat sich einigermaßen verändert. Mit Jan Bartos (Union Perg), Michael Wirtl-Gutenbrunner (Schwertberg) und Marco Hochmaier (Schenkenfelden) haben drei Akteure den Verein verlassen. Zudem beendete David Dutzler seine Karriere. Mit dem zentralen Mittelfeldspieler Michal Strapek und Innenverteidiger Richard Fodor (St. Magdalena) stehen zwei neue Legionäre aus Tschechien zur Verfügung. Mit Stürmer Fabian Hennerbichler (Königswiesen), Außenverteidiger Elias Rechberger, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte und ebenso wie Mittelfeldspieler Philipp Haiböck in Vorderweißenbach aktiv war, konnten weitere Verstärkungen engagiert werden. Der 16-jährige Maximilian Gutenbrunner (Weitersfelden) und der ein Jahr jüngere Daniel Pühringer (Rainbach/M.) sowie das 15-jährige Torwart-Talent Ardel Korkmaz (Weißkirchen) komplettieren den Kader. "Mit den Transferaktivitäten konnten wir den Kader wesentlich breiter aufstellen und vor allem die Offensive verstärken. Leider ist es uns nicht gelungen, adäquaten Ersatz für Abwehrchef Bartos zu verpflichten", befürchtet der Sportchef mögliche Probleme in der Defensive.

Jede Menge Gegentore in den Testspielen

In den fünf bisherigen Testspielen schlug es im Freistädter Kasten insgesamt 18 Mal ein: 3:1 gegen Lasberg, 2:2 gegen Enns, 2:5 gegen Union Perg, 0:6 gegen Pregarten und 1:4 gegen Mitterkirchen. "Wir haben jede Menge Tore kassiert, allerdings haben etliche Spieler gefehlt. Bei der Meisterschaftsgeneralprobe sind wir aber erstmals komplett", spricht Christian Weilguny das Match am kommenden Samstag gegen die Union Ansfelden an. "Unter unserem neuen Trainer ist die Vorbereitung ganz gut verlaufen, wenngleich Stefan Hinterkörner seine Startelf noch nicht gefunden hat".

Angestrebte Rückkehr in die Landesliga

Der SVF ist seit fünf Jahren in der Bezirksliga aktiv und möchte in absehbarer Zeit in die Landesliga zurückkehren. "Es ist kein Geheimnis, dass wir im Aufstiegskampf eine entscheidende Rolle spielen wollen, in naher Zukunft zurück in die Landesliga möchten und nichts dagegen hätten, wenn der Aufstieg im nächsten Jahr passieren sollte. Doch der amtierende Vizemeister aus Eferding verfolgt ein ähnliches Ziel, verfügt über eine kompakte Mannschaft und hat sich im Sommer weiter verstärkt", ortet der Sportchef einen bärenstarken Konkurrenten. Die Freistädter starten im Auswärtsspiel gegen Arnreit in die neue Saison. "Uns erwartet zum Auftakt eine schwierige Aufgabe, wollen in der Tabelle aber sofort anschreiben", wünscht sich Christian Weilguny einen perfekten Start.

