Union Julbach feiert bei dezimiertem Nachzügler dritten Auswärtssieg in Folge

Zum Herbstausklang der Bezirksliga Nord kam es in der Begegnung zwischen der DSG Sportunion Altenberg und der Union Thaller Fassaden Julbach zu einem vermeintlich ungleichen Duell, waren im Aufeinandertreffen zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Drittplatzierten die Rollen klar verteilt. Eine Woche nach einem Remis im Schweinbach hofften die Hausherren im letzten Match des Jahres auf den Befreiungsschlag und das Loswerden der "Roten Laterne". Doch die seit nunmehr sieben Runden sieglosen Altenberger konnten dieses Vorhaben am Samstagnachmittag nicht realisieren, zogen mit 0:4 klar den Kürzeren und überwintern nach der achten Saisonniederlage - wie im Vorjahr - als Letzter. Die Mannen von Trainer Peter Hain hingegen fanden nach einer Heimpleite gegen Freistadt wieder in die Spur und verabschiedeten sich mit dem dritten Auswärtssieg in Folge in die Winterpause.

Hahn sieht Rot - Gäste wissen numerische Überzahl kurz danach zu nutzen

Bei starkem Regen und tiefem Geläuf spielte sich das Geschehen zunächst vorwiegend zwischen den beiden Strafräumen ab. Vor rund 150 Besuchern agierten beide Teams im Waldstadion vorsichtig und wollten nicht in Rückstand geraten. Nach einer knappen halben Stunde war der Nachzügler nur noch zu zehnt, als Sebastian Hahn an Fabian Pils von hinten ein grobes Foul beging und das 18-jährige Altenberger Eigengewächs mit Rot vom Platz flog. Nur drei Minuten später wusste die Hain-Elf die numerische Überzahl zu nutzen - die Gäste kombinierten sich auf der linken Seite über mehrere Stationen sehenswert nach vorne, ehe der freistehende Jakob Lauss den Ball nur noch ins Tor schieben musste. Mit der Führung im Rücken traten die Julbacher fortan dominant auf, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang aber nicht heraus, weshalb es bis zur Pause beim 0:1 blieb.

Koblmüller trifft zur Vorentscheidung - Lauss schnürt Dreierpack

Die zehn verbliebenen Altenberger nahmen sich für den zweiten Durchgang viel vor, doch fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Pusch erzwangen die "Veilchen" die Vorentscheidung - der zur zweiten Halbzeit für Pils eingewechselte David Schlägl schlug aus abseitsverdächtiger Position einen Stanglpass und Tobias Koblmüller hatte keine Mühe, das Spielgerät einzuschieben. Nach einer Stunde war die Messe endgültig gelesen, als Niklas Bogner einen feinen Lochpass schlug und Lauss Altenberg-Schlussmann Florian Peyrl mit einem Lupfer das Nachsehen gab. Die Hain-Elf hatte die drei Punkte längst in der Tasche, weshalb bei den Julbachern in der restlichen Spielzeit "Dienst nach Vorschrift" auf dem Programm stand. Kurz vor Schluss avancierte Lauss zum "Man of the Match", als der erfahrene Angreifer nach einem weiten Pass von Stefan Geißler und einem erneuten Stanglpass von Schlägl, Goalie Peyrl umkurvte und den 0:4-Endstand besiegelte.

Christoph Auberger-Kochs, Sektionsleiter Union Julbach:

"Auch wenn uns der frühe Ausschluss in die Karten gespielt hat, war es eine klare Angelegenheit und konnten einen verdienten und ungefährdeten Dreier einfahren. Nach dem dritten Auswärtssieg am Stück sind wir im Plansoll und wollen in der Rückrunde weiterhin vorne mitmischen. Da Coach Hain aus zeitlichen Gründen kürzer treten muss, kehrt Anton Autengruber, der uns vor etlichen Jahren in die Landesliga geführt hat, im Winter wieder nach Julbach zurück und startet im neuen Jahr in seine zweite Amtszeit".

