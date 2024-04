SV Gallneukirchen entzaubert den aktuellen Rückrunden-Tabellenführer SV Haslach

Details Samstag, 20. April 2024 11:40

Wettertechnisch hätte man sich für die Eröffnung der Runde 19 der Bezirksliga Nord sicherlich etwas anderes vorgestellt. Bei Regen und Wind empfängt der SV Gallneukirchen im heimischen Britannia Park den SV Haslach. Die Heimelf konnte nach einem etwas holprigen Start in die Rückrunde die letzten zwei Partien für sich entscheiden. Ähnlich die Situation beim SV Haslach. Die Gäste konnten vier ihrer fünf Spiele im Jahr 2024 für sich entscheiden und reisen mit viel Selbstvertrauen nach Gallneukirchen.

SV Gallneukirchen bissig und immer wieder gefährlich - SV Haslach zu harmlos

Die Heimelf übernimmt von Beginn an das Kommando und zeigt sich in Spiellaune. Gute Kombinationen, Spielwitz aber auch Aggressivität legten die Gallneukirchner an den Tag womit, die Gäste ihre liebe Not hatten. Die erste gute Gelegenheit gehörte dann auch dem SVG, die Latte verhinderte jedoch den Einschlag. Immer wieder kam die Heimelf gefährlich vor das Tor, der Erfolg wollte sich allerdings noch nicht einstellen. Kurz vor der Pause war es aber dann endlich soweit. Nach einer Ecke für Haslach wird der Ball per Kopf geklärt und die Heimelf fährt einen Konter über die rechte Seite. Der letzte Pass findet Schmid, der mit seinem Schuss ins kurze Eck dem Keeper keine Chance lässt. Mit 1:0 geht es dann auch in die Kabinen.

Gallneukirchen dreht weiter auf - Schmid krönt seine Leistung mit Doppelpack

Der SVG wollte auch in Durchgang zwei den Druck hochhalten und weiterhin die Gäste unter Druck setzen. Dies gelang auch über weite Strecken und so kam es, dass die Haslacher Offensive weitestgehend abgemeldet war. In Minute 52 verdoppelten die Heimischen ihre Führung. Nach einer Ecke lässt Gästegoalie Starlinger den Ball aus und Mitter kann ohne Probleme abstauben. Danach hatte der SVG das Spiel und den Ball weiter recht gut unter Kontrolle und konnte in Minute 73 noch einen drauflegen. Nach einem Gestocher im Strafraum konnte Starlinger wiederum den Ball nicht festhalten und diesmal war es Schmid, der zum 3:0 einschob. Für den SV Haslach sollte es noch dicker kommen. Nach einem Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Leonhartsberger folgerichtig auf Elfmeter. Diese Chance lässt sich Penzenleitner nicht nehmen und versenkt das Leder zum 4:0 Endstand im Kreuzeck.

Michael Mehlem, Co-Trainer SV Gallneukirchen

"Es trägt endlich Früchte, dass wir so hart trainieren. Es ist schön zu sehen, dass auch die Ausfälle gut kompensiert werden können. Den Flow wollen wir jetzt mitnehmen und waren spielerisch richtig gut. Wir hätten auch gut und gerne noch mehr Tore machen können, da wir auf zweimal Alu getroffen haben. Wir haben jetzt mit Freistadt und Haslach zwei Top-Teams bezwungen und haben für die weiteren Aufgaben ein gutes Gefühl."

