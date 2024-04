TSU Wartberg/A. gewinnt Kellerduell und verlässt den Relegationsplatz

Details Sonntag, 21. April 2024 10:12

Ähnlich dem Wetter sieht die Tabellenposition der beiden heutigen Kontrahenten der 19. Runde der Bezirksliga Nord aus. Die Union Arnreit rangiert auf Tabellenplatz elf mit 18 Punkten aus ebenso vielen Spielen. Getrennt durch zwei Punkte liegt der Gast vom TSU Wartberg/A. auf dem Relegationsplatz 13 mit lediglich 16 Punkten. Sprich, mit einem Sieg könnten die Gäste die Heimelf überholen. Das wollen die Heimischen natürlich verhindern und den Vorsprung auf die rote Zone ausbauen.

Viel Regen und Schnee, aber wenig Torgefahr in Halbzeit eins

Die Heimelf begann recht schwungvoll und wollte das Spiel kontrollieren, was zu Beginn dieser Partie auch recht gut klappte. Bereits in Minute neun gab es die erste gute Chance für den Tabellen elften, den Schuss von Grubhofer kann Gästegoalie Hofer jedoch zur Ecke klären. Nur zwei Minuten später hatten die Gäste Glück, als ein Kopfball von Aiglstorfer nur ans Aluminium ging. Bis Minute 25 kamen die Wartberger nicht wirklich in die Offensive, dann mal ein Schuss von Himmelbauer, dieser jedoch zu zentral und Goalie Neumüller kann abwehren. Danach viel Leerlauf. Schwierige Wetter- und Platzverhältnisse trugen sicherlich dazu bei, dass das Spiel sehr zerfahren war. Halbzeitstand - 0:0.

Wartberg/A. offensiv griffiger - Doppelschlag zum Sieg - Arnreit in Halbzeit zwei zu harmlos

Im zweiten Durchgang nahmen die Gäste aus Wartberg vorerst das Spiel in die Hand und erarbeiteten sich ein leichtes Übergewicht. In der Folge konnten sich die Wartberger einige gute Chancen erarbeiten, die jedoch noch nicht von Erfolg gekrönt waren. Zweimal konnten die Gäste einen Abpraller nicht verwerten und so blieb es weiterhin beim Unentschieden. In Minute 69 war der Torbann dann endlich gebrochen. Wögerer fasst sich ein Herz und zieht aus gut 16 Metern aus halblinker Position ab und sein Schuss landet im langen Kreuzeck. Lediglich zwei Minuten später klingelt es schon wieder im Kasten der Heimelf. Nach einem Eckball kommt Himmelbauer zum Kopfball und versenkt das Leder zur 2:0 Führung. In der Folge versuchten die Arnreiter nochmal alles, um den Anschluss herzustellen. Die Offensive der Heimelf fand zwar ein paar Gelegenheiten vor, Gästekeeper Hofer war allerdings an diesem Tag unüberwindbar und so blieb es beim 2:0 Auswärtserfolg der TSU Wartberg/A..

Michael Mayrhofer, Sektionsleiter TSU Wartberg/A.

"Schlussendlich war es ein verdienter Sieg. Es hätte auch anders ausgehen können, wenn wir in Halbzeit eins in Rückstand gehen. Es war ein gemeinsamer Kraftakt bei sehr schwierigen Bedingungen und wir freuen uns natürlich über den Sieg. Bei uns in der Liga ist es einfach immer eng und umkämpft."

