USV St. Oswald/Fr. weist Union Altenberg in die Schranken und richtet Blick nach oben

Details Montag, 22. April 2024 10:42

Es war nicht selbstverständlich, dass am Sonntag diese Partie der 19. Runde der Bezirksliga Nord ausgetragen werden konnte, gab es doch in den letzten Tagen sehr viel Regen. Umso mehr freuten sich die Teams des USV St. Oswald/Fr. und der Union Altenberg, dass gespielt werden konnte. Die Heimelf konnte letztes Wochenende beim Sieg in Freistadt viel Selbstvertrauen sammeln und weiß, bei einem Sieg kann der Blick nach oben in der Tabelle gerichtet werden. Die Gäste mussten die letzten beiden Partien als Verlier vom Platz gehen und diese Runde mitansehen, dass Wartberg/Aist in der Tabelle bei ihnen vorbeigezogen ist.

Beinahe Blitzstart der Heimelf - St. Oswald/Fr. mit spielerischen Vorteilen

Dass sich die Heimelf viel vorgenommen hat, merkte das Publikum von Beginn an. Bereits in Minute eins gab es die erste Chance für St. Oswald/Fr., welche jedoch nicht genutzt wurde. In der Folge erarbeitete sich die Hasanovic-Elf mehr Spielanteile und ließen die Gäste laufen. In Minute 18 gab es dann aber doch die erste nennenswerte Aktion der Altenberger, der Schuss vom 16er ging jedoch knapp am Tor vorbei. Direkt im Gegenzug ein Aufreger auf der anderen Seite. Nach einem schön vorgetragenen Angriff landete der Schuss von Koci nur auf der Latte. Kurz vor der Pause dann die Führung für St. Oswald/Fr.. Ein Pass nach außen landet bei Filip Rezac, der lässt zwei Gegenspieler stehen und versenkt den Ball unhaltbar zur 1:0 Führung im Gästetor. Vor der Pause wurde dann der Heimelf das 2:0 aberkannt und so ging es mit der knappen Führung in die Kabinen.

Altenberg zu zaghaft - Angriffe verpuffen meist

In Durchgang zwei waren es zu Beginn die Gäste, die etwas mehr vom Spiel hatten und auch spielerisch, gegenüber der ersten Halbzeit, zulegen konnten. Da die heimische Defensive jedoch gut stand, ließen sie, bis auf wenige Halbchancen, nicht viel zu. In der Folge kamen aber die Heimischen aber wieder besser ins Spiel und kamen ihrerseits wieder zu Chancen. Etwa 15 Minuten vor Spielende erhöhte Oprießnig die Führung für sein Team. Nach einem schön vorgetragenen Angriff über die Seite wuchtete er den Ball unhaltbar ins kurze Eck. In der Schlussphase konzentrierte sich St. Oswald/Fr. auf die Defensive, ließ nicht mehr viel zu und brachte die Führung unbeschadet über die Zeit.

Daniel Winklehner, Sektionsleiter USV St. Oswald/Fr.

"Für uns waren die Punkte sehr wichtig, damit wir uns vom Abstiegskampf weiter entfernen können. Von nun an sollten wir beruhigt weiterspielen können. Jetzt wollen wir zumindest die 30-Punkte-Marke knacken und noch ein paar Plätze gut machen."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.