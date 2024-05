USV St. Oswald/Freistadt erringt knappen Sieg gegen Schweinbach

Details Freitag, 03. Mai 2024 22:16

Zum Auftakt der 21. Runde der Bezirksliga Nord kreuzten der USV St. Oswald/Freistadt und die Sportunion Schweinbach die Klingen. Die aktuellen Formkurven wurden am Freitagabend bestätigt, auch wenn das Match durch einen Elfmeter entschieden wurde. Die Mannen von Coach Samir Hasanovic setzten sich mit 1:0 knapp durch, feierten den vierten Sieg in Serie, sind seit bereits 400 Minuten ohne Gegentor und führen die Frühjahrs-Tabelle an. Die Schweinbacher hingegen standen einmal mehr mit leeren Händen da und warten 2024 noch immer auf einen "Dreier".

Ein Tor, das den Unterschied macht

Die Partie begann unter regnerischen Bedingungen in St. Oswald, mit beiden Teams, die von Beginn an zeigten, dass sie hier sind, um zu gewinnen. Die erste nennenswerte Chance des Spiels ging an den USV, der in der 7. Minute einen Freistoß knapp über das Tor der Gäste setzte. Die Spannung stieg, als in der 18. Minute ein Elfmeter für St. Oswald gepfiffen wurde - Ales Koci verwandelte den Strafstoß souverän und brachte die Hausherren in Führung. Dieses Tor sollte der einzige und damit spielentscheidende Treffer der Begegnung sein. Die Schweinbacher versuchten zu antworten, hatten aber Pech, als eine gefährliche Ecke in der 22. Minute sowie ein schöner Kopfball in der 31. Minute nicht zum Ausgleich führten.

Chancen auf beiden Seiten, aber kein weiteres Tor

Die zweite Halbzeit begann mit einem energiegeladenen Hin und Her zwischen den beiden Mannschaften, wobei beide Teams Chancen hatten, ihre Positionen im Spiel zu verbessern. Ein Lattentreffer der Schweinbacher in der 48. Minute und ein starker Angriff der Gäste - in der in der 53. Minute köpfte ein Angreifer neben das Tor - zeigten die Entschlossenheit beider Seiten. Trotz mehrerer Wechsel, die beide Teams im Laufe der zweiten Hälfte vornahmen, blieb das Ergebnis unverändert. Die Kitzler-Elf hatte in der 78. Minute eine hervorragende Chance, das Spiel auszugleichen, doch trotz der Ungläubigkeit der Fans und der sichtbaren Anstrengungen konnte der Ball nicht im Netz untergebracht werden. Als Schiedsrichter Postlbauer das Spiel nach 95 Minuten beendete, durften die Heimischen den vierten Sieg am Stück sowie den Sprung auf Platz eins in der Frühjahrs-Tabelle feiern.



