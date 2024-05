Meister! UFC Eferding sichert sich mit Heimsieg die Meisterschaft - Aufstieg in Landesliga fix!

Details Sonntag, 05. Mai 2024 11:16

Der UFC Eferding könnte mit einem Sieg über den SV Haslach bereits fünf Wochen vor Schluss den Meistertitel in der Bezirksliga Nord perfekt machen und somit den Aufstieg in die Landesliga fixieren. Austragungsort für diese Begegnung ist die Maier & Stelzer Arena in Eferding, wo sich für diese Partie etwa 300 Besucher eingefunden haben. Die Eferdinger wollen dieses Spiel natürlich unbedingt gewinnen und sich vom unerwarteten Punktverlust gegen Altenberg rehabilitieren. Der SV Haslach, will man im Kampf um einen Relegationsplatz noch ein Wörtchen mitreden, sollte auf Sieg spielen und möglichst punkten in Eferding.

Unvergessliche erste Halbzeit - Binnen neun Minuten von 0:2 auf 3:2

Die Eferdinger hatten sich für dieses Spiel viel vorgenommen, könnte man doch vor heimischem Publikum den Meistertitel perfekt machen. Der SV Haslach war jedoch nicht minder motiviert und legte einen guten Start hin. Bereits in Minute sechs gingen die Gäste in Führung. Nach einem langen Abstoß und Uneinigkeit in der Defensive der Heimelf war es Kraml der den Ball nach einem Gestocher über die Linie drückte. Nach etwa 15 Minuten waren es wieder die Gäste, die ein Tor bejubeln durften. Ein langer Diagonalball auf außen hebelte die Hintermannschaft der Eferdinger aus. Der Stanglpass von links fand in der Mitte Hinterhölzl und der verwertete diesen gnadenlos. 0:2 aus Sicht der Heimelf. Trainer Hiesl musste reagieren und das machte er auch. Die Eferdinger stellten ihr taktisches Konzept um und waren fortan besser in der Partie. Die Chance auf den Anschlusstreffer hatte dann Eckmayr, der sich den Ball nach einem Foul im Strafraum zum fälligen Strafstoß zurechtlegte. Eckmayr behielt die Nerven und verwandelte rechts unten zum 1:2 Anschlusstreffer. Eine Minute vor der Pause war es Michael Hofer, der zum umjubelten Ausgleich trifft. Er steigt nach einer Ecke am höchsten und köpft ein. Aber damit war noch nicht Schluss in dieser Halbzeit. Hondozi hatte nämlich noch einen zum Zungeschnalzen. Ein langer Ball aus der Verteidigung heraus auf die Schiene landet bei Hondozi, der den Ball aus der Luft annimmt und volley zur 3:2-Pausenführung einnetzte. Durchatmen, Pause!

Souveräner Meister aus Eferding - Haslach hatte in Halbzeit zwei kein Mittel mehr

Nach so einer ersten Halbzeit ist es natürlich nicht verwunderlich, dass der zweite Durchgang etwas ereignisärmer verlief. Mit Fortdauer des Spiels hatten die Eferdinger das Spielgeschehen unter Kontrolle und hätten durch Hemmelmayr bereits 4:2 führen können, Gästekeeper Starlinger verhinderte das jedoch mit einer guten Parade. In Minute 66 erzielte Eckmayr, zur Freude der Heimfans, seinen Doppelpack. Nach einer schönen Einzelaktion und darauffolgendem Stanglpass von Eschlböck muss Eckmayr nur noch den Fuß hinhalten und zum 4:2 einschieben. Weil Kabaschi in Minute 82 noch einen Elfmeter für die Eferdinger verschoss, blieb es beim 4:2 für die Heimelf. Ein Kampfsieg, der die Mentalität des Teams unterstreicht! Der UFC Eferding krönt sich somit zu Hause zum Meister der Bezirksliga Nord 23/24! Das gesamte Ligaportal-Team gratuliert zum Sieg der Meisterschaft!

Christoph Hiesl, Trainer UFC Eferding

"Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team und darüber was wir im letzten Jahr erreicht haben. Wir sind eine richtige Einheit geworden und ich bin der Meinung, dass wir das Team mit der meisetn Qualität waren. Nicht nur spielerisch, sondern auch mental waren wir immer auf der Höhe. Ich wünsche der Mannschaft alles Gute für die neue Liga, da ich im Sommer eine Trainerpause einlegen werde. Ich bin mir aber sicher, dass die Mannschaft, so wie sie jetzt ist, auch in der Landesliga eine gute Rolle spielen kann."

