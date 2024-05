Nullnummer in Altenberg - SV Freistadt kommt auswärts nicht über torloses Remis hinaus

Details Samstag, 11. Mai 2024 18:18

Wir schreiben die 22. Runde der Bezirksliga Nord. Die Meisterschaft ist bereits entschieden, doch die Plätze zwei bis neun und elf bis dreizehn trennen nur wenige Punkte. Heute will die DSG Sportunion Altenberg den Sprung weg vom Abstiegs-Relatgionsplatz machen. Nach dem letztwöchigen Sieg in Haibach will man die Euphorie mitnehmen und weiter anschreiben. Die Gäste vom SV Freistadt mussten letzte Woche gegen Oepping den Platz als Verlierer verlassen und wollen heute wieder zurück auf die Siegerstraße und dementsprechend den Anschluss nach oben wahren.

Ausgeglichene erste Halbzeit - Tor oder doch nicht? Das ist hier die Frage

Dass der SV Freistadt eine spielerisch gute Truppe ist, zeigte sich auch in diesem Spiel. Von Beginn an versuchten die Gäste das Spiel an sich zu reißen und den den Gegner laufen zu lassen. Die Heimischen halten aber gut dagegen und so kam es, dass sich in den ersten 30 Minuten wenig vor den Toren abspielte. Beide Teams konnten in dieser Phase lediglich Halbchancen kreieren, die jedoch nicht genutzt werden konnten. Fortan waren aber die Gäste besser im Spiel und konnten ihre spielerische Überlegenheit auch in Chancen ummünzen. In Minute 34 konnte Altenbergs Keeper Seyrl einen Schuss noch abwehren, doch in Minute 39 war auch er chancenlos als der Ball im Netz zappelte. Der Spielstand war aber weiterhin 0:0! Doch, was war passiert? Schiedsrichter Plöderl pfeift ein Foul an einem Freistädter Spieler, jedoch offensichtlich zu leise, sodass alle Akteure weiterspielten. Aus dieser Situation heraus ergibt sich eine Chance, die Strapek eiskalt verwandelte. Plöderl zeigt Richtung Mittellinie und dementsprechend Tor, doch dann entscheidet sich der Schiedsrichter plötzlich doch um und gibt Foul für Freistadt und folglich Freistoß. Die Verwirrung stand allen Spielern ins Gesicht geschrieben. Mit 0:0 ging es dann auch in die Kabinen.

Freistadt mit Wut im Bauch - Altenbergs Defensive hält

Im zweiten Durchgang wollten die Gäste unbedingt zeigen, dass sie die drei Punkte verdienen. Spielerisch nun klar besser gestalten die Freistädter die zweiten 45 Minuten. Lediglich das Tor will nicht gelingen. Bereits in Minute 48 verzeichnete die Gästeelf die erste gute Chance. Nach knapp über einer Stunde Spielzeit konnte die Freistädter Offensive den Ball wieder nicht zur Führung verwerten. Ein Schuss geht via Innenstange abermals ins Toraus. Die Freistädter wollten den Sieg unbedingt, wurden offensiver und so ergaben sich mehr Räume für die Hausherren. Im zweiten Durchgang versuchten es die Altenberger mit vielen hohen Bällen, welche jedoch nie wirklich gefährlich wurden. Die letzte gute Chance des Spiels gehört dennoch den Hausherren. Ein Stanglpass von links findet im Zentrum einen Abnehmer. Die Defensive der Gäste steht jedoch wieder gut und kann diese brenzliche Situation gerade so klären. So blieb es am Ende bei einem torlosen Remis, welches keinem der beiden Teams wirklich weiterhilft.

Christian Weilguny, Trainer SV Freistadt

"Wenn man die letzten Spiele betrachtet, war das Spielglück leider nicht auf unserer Seite. Spielerisch sind wir oft klar besser und erarbeiteten uns Chance um Chance. Fehlentscheidungen und oft auch Unkonzentriertheiten unsererseits machen uns viel zunichte. Das ist halt sehr sehr bitter."

