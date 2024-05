Union Arnreit erkämpft Punkt in Gallneukirchen - SVG bleibt auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen

Details Samstag, 18. Mai 2024 12:06

Der Britannia Park in Gallneukirchen war Austragungsort der 23. Runde der Bezirksliga Nord. Die Kräfte messen an diesem Freitag der SV Gallneukirchen und die Union Arnreit. Während die Heimischen auf Platz zwei der Tabelle liegen, kämpfen die Gäste händeringend um den Klassenerhalt. Ein Sieg in Gallneukirchen könnte wichtig werden. Der SVG ist jedoch mittlerweile seit sieben Spieltagen ungeschlagen und wird mit viel Selbstvertrauen antreten. Man kann also gespannt sein, wie dieses Spiel verlaufen wird.

SV Gallneukirchen mit zu wenig Power - Arnreit nutzt Nachlässigkeit der Hausherren

Die Heimischen gehen ganz klar als Favorit in diese Partie. Nach so einem Lauf kann man mit viel Selbstvertrauen starten, jedoch war von Beginn weg recht wenig Power im Spiel des SVG. Die Gäste aus Arnreit hingegen hielten gut dagegen und waren kämpferisch stark. So kam es, dass sich in Durchgang eins kein schönes Spiel entwickelte. Die Arnreiter agierten mit vielen hohen Bällen, um ihre schnellen Flügelspieler einzusetzen. Zu viel mehr als Halbchancen kam es jedoch nicht. In dieser Phase waren die Gallneukirchner bei vielen Bällen nur Zweiter. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Hausherren gibt es Eckball für Arnreit. Die Kugel segelt zur Mitte und der SVG kann den Ball wiederum nicht klären, sodass aus einem Gestocher heraus Arnreits Simader den Ball über die Linie drücken kann. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit konnten sich die Gallneukirchner etwas mehr Spielanteile erarbeiten und kamen in Person von Beneder noch vor der Halbzeit zum Ausgleich. Ein Angriff wird über rechts schön vorgetragen, wo Gstöttenmair seinen Gegenspieler stehen lässt und butterweich zur Mitte flankt. Dort steht Beneder goldrichtig und köpft zum 1:1 ein. Keeper Neumüller war hier ohne Chance. Danach war Schluss im ersten Durchgang und es ging mit einem 1:1 in die Kabinen.

Überhastete Angriffe der Hausherren - Arnreit Defensive hält Dicht

Die Gallneukirchner versuchten im zweiten Durchgang mehr Ballbesitz zu erarbeiten und ruhig das Spiel aufzubauen. Dies gelang jedoch zu selten. Von einem geduldigen Spiel kann aber nicht die Rede sein. Zu oft versuchten die Hausherren überhastet in die Offensive zu kommen. Die gut geordnete Defensive der Arnreiter kann aber die Angriffsbemühungen wegverteidigen. In der Schlussviertelstunde versuchte Arnreit zum Lucky Punch zu kommen. Simader kommt über links gut durch und bringt einen Stanglpass. Klepic, seines Zeichens Linksverteidiger, kann aber vor dem einschussbereiten Stürmer klären. Die Hausherren wurden dann aber doch nochmal gefährlich und kamen beinahe zum Führungstreffer. Beim Schuss von Gstöttmair fehlte etwas das Glück und der Ball landete auf der Latte. Da keinem Team mehr der Siegtreffer gelang, endete dieses Duell 1:1 unentschieden.

Michael Mehlem, Co-Trainer SV Gallneukirchen

"In Summe geht das 1:1 in Ordnung. Natürlich hätten wir gerne drei Punkte mitgenommen. Man muss aber mal demütig sein und froh über den Punkt sein. Früher hätten wir solche Spiele wahrscheinlich verloren. Jetzt konzentrieren wir uns natürlich auf Lembach und wollen dort überzeugen und zum neunten Mal in Serie ungeschlagen bleiben."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.