Interessante Nullnummer in Eferding

Details Samstag, 18. Mai 2024 19:24

In einem Match der 23. Runde der Bezirksliga Nord zwischen dem UFC Eferding und der Union Thaller Fassaden Julbach konnte kein Team den entscheidenden Treffer erzielen. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel zwischen dem Meister und dem Tabellendritten mit einem torlosen Unentschieden.

Vorsichtiges Abtasten und erste Chancen

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams, bei dem sich das Spielgeschehen größtenteils im Mittelfeld abspielte. Die erste nennenswerte Chance des Spiels hatte der Meister in der 9. Minute, jedoch führte diese nicht zu einer Veränderung des Spielstandes. Der erste wirklich gefährliche Moment kam in der 13. Minute, als Julbachs Fabian Pils einen direkten Schuss auf das Tor der Eferdinger abgab, der jedoch vom Keeper Philipp Bolda sicher gehalten wurde. Nicht lange danach hatte Patrick Mair eine Großchance für die Hausherren, setzte den Ball nach einem perfekten Stanglpass von Silvio Hemmelmayr jedoch über das Tor.

Julbach begann, mehr Spielanteile zu gewinnen, doch die Versuche der Gäste blieben zunächst erfolglos. Ein Freistoß von Koblmüller in der 35. Minute landete in der Mauer und nur drei Minuten später zog Niklas Bogner ab, verfehlte das Ziel jedoch knapp. Trotz des steigenden Drucks der Gäste konnte keine der Mannschaften bis zur Halbzeitpause einen Treffer erzielen.

Verpasste Chancen und eine gerechte Punkteteilung

Nach der Pause erhöhte Julbach den Druck weiter. Schon in der 46. Minute hatte David Schlägl eine Chance, setzte den Ball aber über das Tor. Die Eferdinger reagierten sofort mit einem schnellen Konter, der jedoch von den Julbachern in letzter Sekunde geklärt wurde. In den folgenden Minuten zeigten beide Teams offensiven Fußball, aber sowohl Jakob Lauss als auch Andreas Buchroithner und Kapitän Markus Zoidl scheiterten an der fehlenden Präzision oder am gut reagierenden Gegner im Tor.

In der 75. Minute versuchte es Jakob Lauss erneut für Julbach, aber sein Schuss aus der Distanz verfehlte das Ziel. Eferding antwortete mit einem Distanzschuss von Julian Eschlböck, der ebenfalls das Gehäuse nicht traf. Obwohl beide Teams in den letzten Minuten alles versuchten, um das entscheidende Tor zu erzielen, blieben weitere Tore aus. Die Schlussminuten des Spiels waren geprägt von der Hoffnung auf einen späten Treffer, jedoch endete das Match, wie es begonnen hatte - mit einem 0:0.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christoph Auberger erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.