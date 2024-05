Spektakel in Hofkirchen: Union Lembach feiert 4:3-Derbysieg

Details Samstag, 18. Mai 2024 19:33

In einem elektrisierenden Derby der Bezirksliga Nord, das die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielt, setzte sich die Union Lembach knapp mit 4:3 bei der TSU Hofkirchen/M. durch. Das Match bot alles, was ein Fußballherz begehrt: Dramatik, Spannung und eine Flut an Toren. Die Gäste behielten am Samstagnachmittag knapp die Oberhand und behaupteten den Platz im oberen Drittel der Tabelle.

Hausherren mit früher Führung

Das Spiel begann furios mit einem frühen Tor der Hofkirchener durch Oliver Witti, der in der 14. Minute nach einem geschickten Pass von Marco Zeller die Führung erzielte. Die Antwort der Lembacher ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Jakob Pechmann brillierte in der 39. Minute mit einem starken Lauf und einer präzisen Hereingabe zu Fabian Lohr, der den Ausgleich erzielte. Mit einem 1:1 gingen beide Teams in die Pause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur noch steigerte.

Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Hofkirchener, die in der 48. Minute durch einen Fehler der Lembacher Defensive in Person von Manuel Schmerda erneut in Führung gingen. Witti nutzte diese Gelegenheit und brachte sein Team vorübergehend nach vorne. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur sechs Minuten später glich Lembach durch Lohr aus, der nach einem Freistoß von Seperovic per Kopf traf.

Lembach dreht Spiel

Das Spiel nahm in der 64. Minute eine weitere Wendung, als Idris Sakic für Lembach das 3:2 markierte. Kurz darauf, in der 74. Minute, konnte Andreas Hofer nach einer perfekten Flanke von Lohr sogar auf 4:2 erhöhen, was die Gäste in eine scheinbar komfortable Position brachte. Die Hofkirchener, angeführt von einem unermüdlichen Oliver Witti, gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 90. Minute sorgte Witti mit einem weiteren Treffer für Spannung bis zum Schluss, als er alleine vor dem Torhüter die Nerven behielt und zum 3:4 verkürzte.

Trotz der Bemühungen der Hausherren, das Spiel zu drehen, konnte die Union Lembach den knappen Vorsprung über die Zeit retten und feierte einen hart erkämpften Sieg und konnte das dritte Derby in Folge für sich entscheiden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.