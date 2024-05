UFC Haibach mit Lebenszeichen - Heimsieg nach Rückstand zur Pause

Details Sonntag, 19. Mai 2024 11:06

In der Hoamat Arena Haibach treffen in Runde 23 der Bezirksliga Nord der UFC Haibach und die Sportunion Schweinbach aufeinander. Der UFC Haibach steht bereits mit dem Rücken zur Wand und muss unbedingt punkten, um den drohenden Abstieg noch zu vermeiden. In den letzten sechs Runden konnten die Hausherren jedoch nur einen einzigen Punkt einfahren. Die Gäste befinden sich im unteren Tabellendrittel und sind rechnerisch auch noch nicht gerettet und brauchen die Punkte ebenfalls. Zuletzt konnte man den Meister aus Eferding mit 2:0 in die Knie zwingen und reist mit viel Selbstvertrauen nach Haibach.

Schweinbach mit Pausenführung - Schwere Verletzung bei Hauser

Zwar kamen die Gäste aus Schweinbach besser ins Spiel, die erste gute Chance konnten aber die Hausherren verzeichnen. Bereits in Minute zwei kam die Haibaber Offensive in eine aussichtreiche Position, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. In der Folge hatten die Schweinbacher mehr vom Spiel. In der 14. Minute durften die Gäste dann über die Führung jubeln. Nach einer schönen Kombination übers Zentrum landet ein Steckpass bei Ylmaz, der alleine vor Keeper Mayrhofer auftaucht. Ylmaz bleib in dieser Aktion cool und überlupft den Schlussmann. 1:0! Mitte der ersten Halbzeit wurde die Partie dann lange unterbrochen, als Schweinbachs Hauser sich schwer am Knöchel verletzt. Nach dieser unglücklichen Aktion muss dieser natürlich den Platz verlassen und im Spiel der Schweinbacher ist von nun an der Wurm drin. Die Gäste bringen die Führung jedoch in die Pause.

Haibach dreht die Partie - Kaltseis trifft vom Punkt

Man merkte zu Beginn des zweiten Durchgangs den Hausherren an, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Die Haibacher waren aggressiv in den Zweikämpfen und machten den Gästen so das Leben schwer, die gefühlt nur noch dem Ball hinterherhechelten. Immer wieder wurden die Haibacher nach Standards gefährlich, konnten sich aber für ihre Bemühungen noch nicht belohnen. Es dauerte bis zur 77. Minute ehe der UFC zum Ausgleich kommt. Nach einem Angriff über links wird der Ball ins Zentrum gespielt, dort steht Weißhäupl richtig und muss den Ball nur noch über die Linie drücken. Jetzt drückten die Haibacher auf den Führungstreffer, vernachlässigten jedoch ab und an die Defensivarbeit und ließen noch eine gute Chance für die Schweinbacher zu. Kurz vor Schluss entschied Schiedsrichter Rauf Jama auf Strafstoß für Haibach. Kaltseis übernimmt die Verantwortung, legt sich den Ball zurecht und verwandelt links unten. Mayrhofer ahnte zwar die Ecke, doch der Elfer war zu gut getreten. Da Schweinbach in der Offensive in der Folge zu unkonzentriert agierte und nicht mehr gefährlich vors Tor kam, blieb es am Ende bei einem wichtigen Dreier für die Hausherren.

Philip Gollner, Sektionsleiter Sportunion Schweinbach

"Wir hatten an diesem Tag nicht die Leistung gezeigt, die wir uns vorgenommen haben. Die Runde hat aber trotzdem nicht gegen uns gespielt. Die Teams aus dem Keller haben auch nicht voll gepunktet. Jetzt haben wir mit Freistadt einen starken Gegner vor der Brust und wollen hier zeigen, dass wir in die Bezirksliga gehören. Wir sind nämlich gekommen um zu bleiben."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.