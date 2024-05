Nichts zu holen gab es für Sportunion Altenberg - Steinprofis Oepping behalten Punkte zu Hause

Details Sonntag, 19. Mai 2024 11:33

Die Steinprofis Oepping empfangen in Runde 23 der Bezirksliga Nord die Sportunion Altenberg. Die Heimelf befindet sich im gesicherten Tabellenmittelfeld und können nach einer passablen Rückrunde sogar noch bis auf Platz zwei vorrücken. Die Gäste aus Altenberg wussten in der Rückrunde auch zu überzeugen und konnten die rote Laterne abgeben. Nichtsdestotrotz braucht man die Punkte, um noch den Abstiegs-Relegationsplatz verlassen zu können. Auf das rettende Ufer fehlt lediglich ein Pünktchen.

Altenberg mit gutem Start - Oepping mit Halbzeitführung

Die Gäste aus Altenberg hatten sich für dieses Spiel vorgenommen und das merkte man von Beginn an. Altenberg war gut in den Zweikämpfen und hatte viele zweite Bälle. Im ersten Durchgang waren die Gäste vor allem nach Eckbällen und Standards gefährlich. Die Oeppinger Defensive stand jedoch gut und konnte alles wegverteidigen. In Minute 20 dann die erste gute Gelegenheit für Oepping. Nachdem sich Magauer gut durchsetzt bringt er einen Stanglpass, der jedoch zu ungenau gespielt wurde und in der Folge abgewehrt werden konnte. Kurz vor der Halbzeit dann Elfmeteralarm im Strafraum der Altenberger. Magauer lässt im Strafraum zwei Gegenspieler stehen und wird dann am Fuß getroffen. Schiedsrichter Turic entschied folgerichtig auf Elfmeter. Das war eine Sache für Pichler. Er legt sich das Spielgerät zurecht, läuft an und verwandelt mit einem gekonnten Heber zur 1:0-Führung für die Hausherren. Die Altenberger hatten dann noch vor der Pause eine gute Freistoßmöglichkeit. Etwa 18 Meter zentral vor dem Tor wurde auf Foul entschieden. Der fällige Freistoß landet jedoch in der Mauer und so blieb es zur Pause bei der knappen Führung für Oepping.

Schneller Altenberger Ausgleich - Gäste verpassen Führung

Offensichtlich hat Altenbergs Trainer Jaksch in der Kabine die richtigen Worte gefunden, denn die Gäste starteten sehr gut in den zweiten Durchgang. Endlich konnten sie sich auch für ihre Angriffsbemühungen belohnen. In Minute 48 setzt sich Gierlinger auf der rechten Seite gegen seinen Gegenspieler durch und setzt seinen Schuss platziert ins lange Eck. Fischer, im Tor der Hausherren, war noch dran, konnte den Einschlag jedoch nicht verhindern. Kurz nach dem Ausgleich hatten die Altenberger die Chance auf die Führung, die Stange rettete jedoch für den bereits geschlagenen Schlussmann. In diese Drangphase der Gäste waren es aber die Hausherren, die über den Führungstreffer jubeln durften. Ein Querpass von links in den Strafraum landet bei Magauer, der sich das Spielgerät nochmal annehmen kann und den herausstürmenden Keeper gekonnt überlupft. Gespielt waren zu dieser Zeit etwa 60 Minuten. In der Folge entwickelte sich ein munteres Hin und Her, die beiden Defensivreihen standen aber gut und so kam es, dass in den letzten 30 Minuten keine hochkarätige Chance mehr entstand und die Steinprofis Oepping knapp mit 2:1 gewinnen.

Stephan Schuster, Sektionsleiter Steinprofis Oepping

"Wir haben derzeit wirklich größte Personalsorgen. Trotz dieser "Not" sind wir immer gut im Spiel. Wir sind mit der Saison mehr als zufrieden. Es ist jetzt schon die Rekordsaison der Vereinsgeschichte. So erfolgreich waren wir noch nie. Jetzt ist unser großes Ziel noch die 40-Punkte-Marke zu erreichen, bevor im Sommer dann die Spielgemeinschaft startet. Wir sind voller Zuversicht, dass das die richtige Entscheidung war und es künftig keine Personalsorgen mehr gibt."

