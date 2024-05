UFC Eferding lässt Muskeln spielen - 6:2 Auswärtssieg in Wartberg/A.

Details Sonntag, 26. Mai 2024 11:49

Die Saison neigt sich dem Ende zu. In Runde 24 der Bezirksliga Nord hat die TSU Wartberg/A. den bereits feststehenden Meister UFC Eferding zu Gast. Während es für die Gäste quasi um nichts mehr geht, brauchen die Hausherren jeden Punkt im Abstiegskampf. Die Wartberger mussten sich in den letzten drei Spielen jeweils mit 1:2 geschlagen geben und wollen wieder auf die Erfolgsspur. Der UFC konnte in den letzten Spielen auch nicht wirklich überzeugen und gewann lediglich eine Partie aus den letzten vier Runden.

Wartberg gleicht zwei Rückstände aus - Sechs Treffer in Durchgang eins

Die Zuseher im AISTSTADION bekamen von Beginn an ein flottes und spielerisch ansehnliches Spiel zu sehen. Beide Teams versuchten einen guten Fußball zu spielen und agierten mit wenig hohen Bällen. Der Torreigen in Halbzeit eins begann bereits in Minute 13. Nach einem langen Ball verschätzte sich Goalie Hofer und sein Klärungsversuch verunglückte. Der Ball landet bei Meister Alexander, der das Spielgerät nur noch ins leere Tor schieben muss. Die Wartberger kamen aber im direkten Gegenzug zum Ausgleich. Nach einer Flanke von links konnte die Eferdinger Defensive den Ball nur ungenügend klären. Rogl, der knapp außerhalb des Strafraums lauerte, ließ mit seinem Dropkick Goalie Bolda keine Chance und schon stand es 1:1. Nur fünf Minuten später gingen die Gäste aber schon wieder in Führung. Nach einem Eckball kommt Hemmelmayr mit dem Kopf zum Ball, scheiterte jedoch an der Latte. Der Ball prallte zurück, wo Meister Roland richtig stand und dieser hatte bei seinem Abstauber keine Mühe. Danach hatten die Zuseher etwas Zeit zum Durchatmen, bis in Minute 33 der erneute Ausgleich fiel. Wartberg kombiniert sich gut nach vorne, wo das Spielgerät bei Steinkellner landet. Sein Schuss wird von der Eferdinger Defensive abgefälscht, fliegt hoch in die Luft und senkt sich hinter Bolda ins Netz. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich schlagen die Eferdinger wieder zu. Eine Flanke von rechts landet auf Höhe der zweiten Stange und Zoidl lässt mit seinem präzisen Kopfball Hofer im Tor der Heimischen keine Abwehrmöglichkeit. Den Schlusspunkt in Halbzeit eins setzten ebenfalls die Gäste. Eine Freistoßflanke von Meister Alexander wird von Hofer unterlaufen und Eferdings Michael Hofer muss den Ball nur noch ins leere Tor köpfen. 4:2! Mit diesem Spielstand geht es dann in die Pause.

UFC Eferding kontrolliert das Spiel und legt noch zwei Tore nach

Nach Wiederbeginn hatte man das Gefühl, dass die Partie gelaufen war. Mit der Führung im Rücken konnten die Gäste nun Ball und Gegner laufen lassen und kontrollierten von Beginn an das Spiel. Die Offensivbemühungen der Hausherren verpufften meist recht früh, da die Eferdinger nun auch defensiv besser standen. Die logische Konsequenz war, dass die Gäste das Spiel sicher über die Zeit brachen und sogar noch zwei Treffer nachlegen konnten. In Minute 64 war es Knogler, der nach einem Angriff über links noch einen Verteidiger austanzt und dann den Ball ins Tor schlenzt. Etwa 15 Minuten vor dem Ende sorgte Hemmelmayr noch für sein Tor. Der Goalgetter kommt im Strafraum an den Ball, vernascht einen Gegenspieler und versenkt das Spielgerät aus kurzer Distanz in der linken oberen Ecke. 6:2 Endstand!

Christoph Hiesl, Trainer UFC Eferding

"Wir waren jetzt seit 2 Runden ohne Torerfolg und haben uns vorgenommen, dass wir wieder mehr Richtung Endzweck gehen und die Chancen nutzen. Auch wenn wir schon Meister sind war das eine couragierte Leistung meiner Mannschaft. Man hatte nicht das Gefühl, dass wir schon Meister sind und es noch um etwas geht. Am Ende des Tages geht der Sieg, auch in dieser Höhe, völlig in Ordnung."

