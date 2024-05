USV St. Oswald/Fr. bestätigt starke Frühjahrsform - Auswärtssieg bei Union Arnreit

Details Montag, 27. Mai 2024 10:15

Die Union Arnreit befindet sich mitten im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord. In Runde 24 ist die USV St. Oswald/Fr. zu Gast in der M-TEC Arena. Die Heimischen benötigen jeden Punkt, um sich weiter von der roten Linie entfernen zu können. Arnreit konnte immerhin ihre letzten beiden Partien mit jeweils einem Unentschieden beenden und so wichtige Punkte sammeln. Die Gäste aus St. Oswald können mit breiter Brust in dieses Spiel gehen, kann man mit einem Sieg, sofern Julbach nicht gewinnt, bis auf Rang zwei springen. Ohne Zweifel können die Oswalder mit viel Selbstvertrauen anreisen, führen sie doch die Rückrundentabelle an.

Arnreit geht in Führung - St. Oswald/Fr. kann vor der Pause ausgleichen

Dass sich die Hausherren für dieses Spiel viel vorgenommen haben, merkten die Zuseher von Beginn weg. Arnreit zeigte sich aggressiv, aber auch spielfreudig und ließ so die Gäste gar nicht erst ins Spiel kommen. Die ersten 20 Minuten ließ sich die St. Oswalder Offensive nicht wirklich blicken und so kommt es, dass die erste nennenswerte Aktion den Heimischen gehört. In Minute zwölf hat Aiglstorfer den Ball im Strafraum am Fuß und wird von einem Oswalder Verteidiger gelegt. Folgerichtig zeigt Schiedsrichter Habichler auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß übernimmt Furtmüller, der das Spielgerät souverän verwandelt. 1:0! In der Folge schienen die Gäste etwas wacher und kamen ihrerseits immer wieder in die gefährliche Zone der Hausherren. Die Offensivbemühungen wurden aber erst in Minute 41 belohnt. Dem 1:1 Ausgleich geht ein Missverständnis in der Arnreiter Defensive voraus. Keeper Neumüller und sein Verteidiger sind sich nicht einig und der Ball landet vor den Füßen von Rezac. Der Goalgetter lässt sich diese Chance natürlich nicht entgehen und schiebt ein. Für ihn bedeutet das Saisontor Nummer 16. Mit diesem Spielstand geht es dann auch in die Kabinen.

St. Oswald/Fr. in Durchgang zwei deutlich stärker - Arnreit defensiv gefordert

Den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit wollen die Gäste in den zweiten Durchgang mitnehmen. Dies gelingt auch über weite Strecken und die Oswalder erarbeiten sich mehr und mehr Spielanteile. In Minute 65 gibt es dann Elfmeter für die Gäste. Rezac kann im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Ales Koci legt sich den Ball zurecht, nimmt Anlauf und... schießt sich selbst an und den Ball über das Tor. Zu allem Überfluss gibt es sogar indirekten Freistoß für Arnreit. Eine kuriose Szene. Die Gäste lassen sich durch diese Aktion jedoch nicht beirren und spielen weiter guten Fußball. In Minute 74 spielt Katzmair dann einen gefühlvollen Lochpass auf Krempl, der alleine vor Keeper Neumüller auftaucht, cool bleibt und zur Oswalder Führung einschiebt. Da Rezac bei seinem vermeintlichen 3:1 im Abseits stand und Arnreits Gahleitner seinen Kopfball über das Tor setzt, bleibt es am Ende bei einem knappen 2:1 Sieg für die USV St. Oswald/Fr..

Samir Hasanovic, Trainer USV St. Oswald/Fr.

"Wir haben jetzt sieben Siege in Folge gefeiert und da nur zwei Gegentore bekommen. Jetzt wollen wir weiterhin guten Fußball bieten und haben noch zwei wichtige Spiele vor uns. Den ersten Platz in der Rückrundentabelle wollen wir natürlich verteidigen."

