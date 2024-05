Derby-Remis in Altenberg

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 19:21

Im Aufeinandertreffen zwischen der Union Altenberg und der Union Schweinbach in der 25. Runde der Bezirksliga Nord erlebten die Zuschauer ein packendes Derby, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Die Altenberger gingen in der ersten Halbzeit in Führung, doch die Gäste kämpften sich in den letzten Minuten des Spiels zurück und glichen aus. Der im Abstiegskampf steckenden Jaksch-Elf hilft das siebente Remis in dieser Saison nicht wirklich weiter.

Elfmeter bringte Altenberg in Front

Die Hausherren zeigten von Beginn an ihre Entschlossenheit, drei enorm wichtige Punkte holen zu wollen. Bereits in der ersten Minute hatten die Altenberger eine gute Kopfballchance nach einem Eckball. In den ersten zehn Minuten dominierte der Tabellenvorletzte das Spielgeschehen, was durch mehrere Eckbälle und offensive Aktionen untermauert wurde.

In der 13. Minute drückte Altenberg auf das erste Tor, und der Druck zahlte sich aus. Ein Elfmeter wurde in der 36. Minute den Heimischen zugesprochen. Simon Mayer übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher ins rechte untere Eck. Die verdiente Führung für die Altenberger war die Belohnung für ihre anhaltenden Bemühungen.

Schweinbach hatte in der ersten Halbzeit nur wenige offensive Aktionen und konnte keine ernsthafte Gefahr für das Tor der Altenberger darstellen. In der 45. Minute hatte Altenberg sogar die Chance, die Führung auszubauen, doch ein Freistoß klatschte an die Latte.

Gäste mit spätem Ausgleich

Nach der Halbzeitpause wollte Altenberg das 2:0 erzwingen und zeigte weiterhin offensiven Fußball. Doch die Gästen begannen allmählich, mehr Druck auszuüben. In der 63. Minute wurde dies deutlich, als die Schweinbacher verstärkt auf den Ausgleich drängten.

Die Hausherren hatte in der 70. Minute eine weitere große Chance, als der eingewechselte Manuel Jahn knapp am Tor vorbeizog. Kurz darauf machte Gästegoalie Martin Gassner eine Riesenchance der Altenberger zunichte.

In den letzten Minuten des Spiels zeigte die Union Schweinbach ihre kämpferische Seite. In der 85. Minute erzielte Ufuk Yilmaz mit dem ersten Torschuss der Schweinbacher das 1:1. Dieser späte Ausgleich brachte neues Leben in die Mannschaft, und die letzten Minuten waren von intensiven Angriffen beider Teams geprägt.

In der 86. Minute wechselte die Union Schweinbach Max Preinfalk für Simon Hinterreiter ein, um für frischen Wind zu sorgen. Auch Altenberg wechselte kurz zuvor Lukas Bachl für Simon Mayer ein, um ihre Defensive zu stärken und den Sieg zu sichern. Nach einer vierminütigen Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und Kampfgeist, doch am Ende wurden die Punkte geteilt.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Baumi 8 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

