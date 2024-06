Steinprofis Oepping setzen solide Saison fort - Auswärtssieg beim SV Haslach

Details Samstag, 01. Juni 2024 11:34

Die Steinprofis Oepping spielen ihre erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte und wollen in Runde 25 der Bezirksliga Nord ihre gute Saison fortsetzen. Gegner in der COPA HASLANA ARENA ist der SV Haslach, der seinerseits ebenfalls im Tabellenmittelfeld anzutreffen ist und eine solide Saison spielt. Zwar konnten die Haslacher letzte Runde gewinnen, mussten jedoch vorher fünf Niederlagen in Serie einstecken. Aufgrund einer guten Hinrunde und der Ausgeglichenheit der Liga liegt man trotzdem immer noch auf Platz acht und hat mit dem Abstieg nichts zu tun.

Oeppinger Doppelschlag zur Führung - Haslach offensiv zu harmlos

Dieses Derby startete erwartet ausgeglichen und beide Teams konzentrierten sich in den Anfangsminuten darauf, keine Fehler zu machen. Wenn der SV Haslach in Halbzeit eins offensiv gefährlich wurde, ging es zumeist über die rechte Angriffsseite. Die Oeppinger Defensive stand jedoch gut und konnte die Angriffe wegverteidigen. Die Gäste erarbeiteten sich im Laufe des Spiels immer wieder gefährliche Standardsituationen, die aber vorerst noch nicht von Erfolg gekrönt werden sollten. Nach eben einer dieser Standards landete der Ball bei Magauer, doch dessen Direktabnahme knallte nur an die Latte. In Minute 19 war es dann aber soweit. Nach einer Einwurfvariante landete das Spielgerät vor den Füßen von Rachinger Florian, der Keeper Starlinger aus kürzester Distanz keine Chance ließ. 1:0! Es dauerte keine fünf Minuten, ehe die Oeppinger ihre Führung verdoppelten. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schalteten die Gäste schnell um und der Ball landet bei Magauer. Bei seinem ersten Schuss noch am Aluminium gescheitert bugsierte er in Minute 23 den Ball ins Netz. Kurz vor der Pause wieder Jubel bei den Gästefans, doch dieser fand ein jähes Ende. Nachdem Reischl nach einer Ecke den Ball mit dem Kopf versenkte, entschied Schiedsrichter Wimhofer auf Offensivfoul und erkannte den Treffer dementsprechend nicht an. So ging es mit einer 2:0 Führung für Oepping in die Kabinen.

Oepping legt zwei Treffer nach - Sieg überschattet von schwerer Verletzung von Kern

Oeppings Trainer Schopper fand in der Kabine offensichtlich die richtigen Worte, denn bereits in Minute 47 klingelte es zum dritten Mal im Haslacher Tor. Magauer wird von Schaubmayr gut in Szene gesetzt, setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch und knallt den Ball ins kurze Eck. 3:0-Vorentscheidung! In der Folge hatten auch die Haslacher einige gute Möglichkeiten, die jedoch allesamt ungenutzt bleiben. Etwa 20 Minuten vor Schluss dann eine Hiobsbotschaft für die Oepping. Philipp Kern, der sich bereits zweimal das Kreuzband gerissen hat, muss wegen einer Knieverletzung den Platz verlassen. Für ihn kommt der junge Gahleitner ins Spiel. Selbiger krönte dann seine Einwechslung mit seinem Debüttor, als er nach einem Abpraller von Starlinger goldrichtig stand und zum 4:0-Endstand einschob.

Dominik Schürz, Sportlicher Leiter Steinprofis Oepping

"Wir mussten heute zahlreiche Ausfälle kompensieren und deswegen war der Sieg umso besser. Wermutstropfen war die Verletzung von Kern Philipp und wir wünschen ihm natürlich nur das Beste und hoffen, dass es nicht wieder das Kreuzband erwischt hat. Ein Pauschallob geht an die Mannschaft inklusive Trainerteam. Sie haben eine super Leistung gezeigt und völlig verdient gewonnen."

Details

