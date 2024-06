Nach Siegesserie rettet USV St. Oswald/Freistadt Last-Minute-Unentschieden gegen Lembach

Details Samstag, 01. Juni 2024 19:49

In einem packenden Spiel am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Nord trennten sich der USV St. Oswald/Freistadt und die Union Lembach mit einem 1:1-Unentschieden. Am Ende sorgte ein Last-Minute-Treffer von Marcel Katzmair für den Ausgleich der St. Oswalder, die damit ihren ersten Punkteverlust nach sieben Siegen in Folge hinnehmen mussten.

Intensiver erster Durchgang

Bereits in der 5. Minute kam Lembachs Fabian Lohr zur ersten gefährlichen Torchance, doch Rene Stütz im Tor der St. Oswalder parierte stark. Die Hausherren antworteten prompt, als Filip Rezac in der 7. Minute volley abzog, der Ball jedoch über das Tor ging.

Ein indirekter Freistoß im Strafraum der Lembacher in der 13. Minute führte zu einer brenzligen Situation, doch die Gäste klärten mit vereinten Kräften. Kurz darauf erzielte Rezac einen Treffer, der jedoch aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt wurde. Der USV drängte weiter und hatte in der 22. Minute eine gute Möglichkeit, als Marcel Katzmair per Kopfball scheiterte.

Die Lembacher nutzte ihre Chance in der 27. Minute und ging nach einer Ecke von Edhem Seperovic in Führung. Idris Sakic traf aus kurzer Distanz und brachte die Gäste in Front. Trotz heftiger Abseitsproteste der Hausherren wurde der Treffer gegeben. Lembach blieb gefährlich und traf in der 31. Minute durch Felix Hofmann die Stange. Mit einem knappen 0:1 ging es in die Halbzeitpause.

Lucky Punch in Minute 94

Nach dem Seitenwechsel blieben die Lembacher offensiv und Lohr hatte in der 48. Minute eine gute Chance, doch Goalie Stütz hielt den Schuss. Auch Jakob Pechmann scheiterte in der 50. Minute am Torhüter der St. Oswalder. Die Gastgeber kamen besser ins Spiel und drängten auf den Ausgleich, doch in der 60. Minute wurde ihnen ein weiteres Tor wegen eines vermeintlichen Stürmerfouls aberkannt.

In der 66. Minute traf Lohr nur den Pfosten, und wenig später zeichnete sich Rene Stütz mehrfach mit großartigen Paraden aus. Erst parierte er einen Kopfball von Sakic, dann hielt er Schüsse von Lohr und Pechmann.

In der 84. Minute verfehlte Sakic aus der Drehung knapp das Tor, und kurz darauf gab es Halbchancen auf beiden Seiten. Schließlich gelang dem USV St. Oswald in der 94. Minute der verdiente Ausgleich. Nach einem Freistoß prallte der Ball mehrfach ab, bevor Marcel Katzmair das Leder über die Linie drückte.

Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, und die St. Oswalder mussten nach sieben Siegen in Folge den ersten Punkteverlust hinnehmen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnten beide Teams nur jeweils einmal einnetzen.

