SV Gallneukirchen mit knappem Heimsieg gegen Hofkirchen i. M. - Vizemeistertitel winkt!

Details Sonntag, 02. Juni 2024 13:31

Bei wiedrigen Bedingungen im Britannia Park Gallneukirchen treffen in Runde 25 der Bezirksliga Nord der SV Gallneukirchen und die TSU Hofkirchen i. M. aufeinander. Nach zwei Unentschieden in Folge möchte der SVG wieder auf die Siegerstraße und die Chance auf den Vizemeistertitel wahren. Die Gäste aus Hofkirchen konnten eine sehr passable Rückrunde hinlegen und können deswegen befreit aufspielen, da sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Etwa 250 Besucher wollen sich diese Partie nicht entgehen lassen.

Gallneukirchen überlegen - Hofkirchen offensiv wenig vorhanden

Die Heimelf war offensichtlich sehr gut eingestellt auf den heutigen Gegner. Hohes Pressing und viele gewonnene Zweikämpfe machten den Hofkirchnern das Leben schwer, sodass sie im Laufe der ersten Halbzeit offensiv wenig Akzente setzen konnten. Ganz anders der SVG. Immer wieder kamen sie gefährlich vor das Tor der Gästeelf. Zumeist scheiterten die Heimischen am eigenen Unvermögen und konnten gute Möglichkeiten nicht nutzen. Die beste Chance konnten die Gallneukirchner etwa Mitte der ersten Halbzeit verzeichnen, als eine Flanke an den langen Pfosten per Flugkopfball Richtung Tor gebracht wird. Das Spielgerät landete aber, zum Ärger der Heimfans, an der Stange und prallte zurück ins Feld. Bis zur Pause änderte sich nichts am Spielstand und so ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Lucky Punch von Penzenleitner - Torschütze nur elf Minuten auf dem Feld

Die Gäste aus Hofkirchen kamen etwas wacher und besser aus der Pause. Die Wiesinger-Elf schaffte es, den zweiten Durchgang etwas ausgeglichener zu gestalten und konnte sich des Öfteren aus der Umklammerung der Gallneukirchner befreien. Gute Tormöglichkeiten für die Gäste blieben aber auch in Halbzeit zwei Mangelware. Auch Gallneukirchen mühte sich in der Offensive, kam zwar immer wieder in aussichtsreiche Position, wurde jedoch für die Bemühungen nicht belohnt. In Minute 69 dann die Einwechslung von Penzenleitner. Der Stürmer war etwa fünf Minuten auf dem Platz, bis der Torbann endlich gebrochen wurde. Penzenleitner wird angespielt, lässt zwei Gegenspieler aussteigen und verwandelt gekonnt mit links ins lange Eck. 1:0-Führung! Kurz darauf hat der Torschütze eine weitere gute Gelegenheit, verletzt sich jedoch beim Schussversuch und muss ausgewechselt werden. Sein Auftritt war zwar kurz, aber erfolgreich. Elf Minuten reichten Gallneukirchens Nummer 23, um dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Die Hofkirchner versuchten natürlich in der Folge noch zum Ausgleich zu kommen, die Gallneukirchner Defensive ließ aber wenig zu und so blieb es am Ende beim knappen, aber verdienten Sieg für die Hausherren.

Roland Lindner, Sektionsleiter SV Gallneukirchen

"Das Team zeigte eine Top-Leistung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Einsatz und der spielerischen Klasse heute. Ausbaufähig war einzig die Chancenverwertung. Wir hätten das ein oder andere Tor mehr erzielen können, um das Spiel schon früher zu entscheiden. Am Ende war es meiner Meinung nach ein verdienter Sieg."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.