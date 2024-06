Union Altenberg muss nach 1:2-Pleite in Julbach erneut in die Relegation

Im letzten Spiel der Bezirksliga Nord-Saison konnte die Union Julbach einen hart umkämpften 2:1-Sieg gegen die Union Altenberg feiern. Beide Teams zeigten vollen Einsatz, wobei die Heimischen ihre Chancen besser nutzten und sich am Ende durchsetzten. Nach der 14. Saisonniederlage müssen die Altenberger - wie im Vorjahr - in der Relegation um den Klasssenerhalt kämpfen.

Chancenreiche erste Halbzeit

Die Partie begann munter, beide Mannschaften agierten mit offenem Visier. Bereits in der 4. Minute hatte Julbachs Fabian Pils die erste gefährliche Freistoßmöglichkeit, sein Schuss ging jedoch knapp am Tor vorbei. Wenig später verzeichnete auch Altenberg den ersten Abschluss durch Dominik Seyr, doch Keeper Daniel Buchmaier parierte stark. In der 8. Minute war es wieder Pils, der von der Strafraumgrenze abzog, jedoch erneut an Altenbergs Schlussmann Peyrl scheiterte.

Die Julbacher zeigten sich optisch leicht überlegen und kamen in der 14. Minute zu einer weiteren Großchance durch Jakob Lauss, dessen Schuss aus spitzem Winkel erneut von Peyrl pariert wurde. Trotz weiterer Versuche von Lauss und Tobias Koblmüller, die beide knapp scheiterten, blieb es zur Halbzeit torlos. Altenberg setzte immer wieder Nadelstiche, konnte aber die sich bietenden Gelegenheiten ebenfalls nicht nutzen.

Hausherren setzen sich in intensivem Spiel knapp durch

Nach der Pause nahm das Spiel wieder Fahrt auf, wobei Julbach den besseren Start erwischte. In der 52. Minute gelang Pils mit einem wuchtigen Schuss das 1:0 für die Hausherren. Nur wenig später verpasste Lauss die Gelegenheit, die Führung auszubauen, als er in der 57. Minute knapp am Pfosten vorbeischoss.

Die Altenberger versuchten nun alles und setzten auf totale Offensive. Doch zunächst war es Tobias Koblmüller, der in der 74. Minute mit einem Drehschuss das 2:0 für die die Heimischen erzielte. In den letzten Minuten drängte Altenberg mit aller Macht und wurde in der 79. Minute belohnt, als Oliver Pfarrhofer nach einem Eckball per Kopfball den Anschlusstreffer erzielte.

In der Schlussphase versuchtn die Gäste mit aller Kraft, den Ausgleich zu erzielen. Lauss hatte in der 88. Minute noch eine gute Chance, scheiterte aber erneut an Keeper Peyrl. Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 2:1 für die Union Julbach, die damit einen erfolgreichen Saisonabschluss feiern konnte.

Das Spiel endete nach 90 Minuten, und die Union Julbach konnte sich über einen verdienten Sieg freuen. Trotz des knappen Ergebnisses hatten die Hausherren das Spielgeschehen weitgehend im Griff und nutzten ihre Chancen konsequent. Altenberg kämpfte tapfer, musste sich jedoch letztlich geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christoph Auberger (4760 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christoph Auberger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.