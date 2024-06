Union Lembach dreht Spiel und siegt gegen Meister Eferding

In einem packenden Spiel der 26. Runde der Bezirksliga Nord sicherte sich die Union Lembach einen 3:2-Sieg gegen den bereits feststehenden Meister UFC Eferding. Obwohl die Gäste zunächst in Führung gingen, zeigte die Union eine starke Moral und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Dieses Ergebnis markiert den ersten Sieg der Lembacher gegen Eferding in der jüngeren Vergangenheit und beschert der Union einen erfolgreichen Saisonabschluss.

Ausgeglichener erster Durchgang

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute nutzte der Meister seine erste Chance zur Führung. Alexander Meister setzte sich am rechten Flügel durch und seine präzise Flanke fand Loris Hemmelmayr, der den Ball nur noch einnicken musste. Die Union zeigte sich jedoch unbeeindruckt und begann sofort mit der Aufholjagd.

Nach mehreren Anläufen und Chancen, unter anderem durch einen knapp verzogenen Schuss von Alexander Mühlparzer, gelang den Lembachern in der 37. Minute der verdiente Ausgleich. Eine Traumkombination, initiiert von Sakic und vollendet durch Fabian Lohr und Stefan Hinterleitner, brachte das 1:1. Hinterleitner stand im Zentrum völlig frei und ließ sich diese Chance nicht entgehen. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Halbzeitpause, die das Spielgeschehen bis dahin treffend widerspiegelte – spannend und ausgeglichen.

Entscheidung in Minute 83

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Bereits in der 59. Minute brachte Alexander Mühlparzer die Hausherren in Führung. Nach einem Abwehrversuch der Eferdinger war er zur Stelle und traf per überlegtem Flachschuss zum 2:1. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn nur zwei Minuten später gelang dem künftigen Landesligisten der sehenswerte Ausgleich. Andreas Buchroither traf spektakulär via linker Stange nach einem Pass vom rechten Flügel – 2:2.

In der Folge blieb das Spiel auf Augenhöhe, ohne dass eine der beiden Mannschaften zu klaren Chancen kam. Erst in der 83. Minute fiel die Entscheidung. Ein Freistoß von Seperovic wurde vermutlich minimal von Thomas Richtsfeld verlängert und fand über den rechten Pfosten den Weg ins Tor – 3:2 für Lembach. In den verbleibenden Minuten und der Nachspielzeit verteidigten die Lembacher ihre Führung geschickt und brachten den Sieg über die Zeit.

Mit diesem Erfolg beendet die Union Lembach die Saison als beste Heimmannschaft und klettert in der Gesamttabelle auf Rang 6. Die Eferdinger hingegen haben trotz der Niederlage eine herausragende Saison hinter sich und freuen sich auf die Landesliga. Beide Teams können mit der gezeigten Leistung zufrieden sein und verabschieden sich in die Sommerpause.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler (10890 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.