Union Schweinbach mit versöhnlichem Abschluss - Heimsieg gegen den SV Haslach

Zum Ende der Rückrunde belegt die Sportunion Schweinbach den letzten Platz der Rückrundentabelle. Diesen wird man auch, sollte man in Runde 26 der Bezirksliga Nord gewinnen, nicht mehr verlassen können. Nichtsdestotrotz wollen die Hausherren gegen den SV Haslach einen Sieg einfahren und einen versöhnlichen Abschluss feiern. Die Gäste aus Haslach können mit ihrer Punkteausbeute zufrieden sein, belegt man am Ende der ersten Bezirksliga-Saison Rang acht.

Wenig los in Halbzeit eins - Heimelf hat etwas mehr vom Spiel

Da es für beide Teams in der letzten Runde dieser Saison um nicht mehr viel ging, entwickelte sich in den Anfangsminuten ein etwas lauer Kick. So ist es auch wenig verwunderlich, dass es im ersten Durchgang nicht allzu viele nennenswerte Tormöglichkeiten gab. In etwa Mitte der ersten Halbzeit dann doch eine gute Gelegenheit für die Heimelf. Nach einem Eckball steigt ein Schweinbacher Innenverteidiger am höchsten und köpft den Ball Richtung Tor. In dieser Situation kann sich aber Haslachs Starlinger auszeichnen und den Ball klären. Danach vergingen die weiteren Minuten recht ereignislos und Schiedsrichter Hinterreither beendet die ersten 45 Minuten mit einem leistungsgerechten 0:0.

Schweinbach erhöht die Schlagzahl - Brandstetter mit emotionalem Abschied

In Durchgang zwei war schon etwas mehr los als in den ersten 45 Minuten. Taktisch gab es zwar keine Umstellungen, jedoch entwickelte sich ein etwas muntereres Spiel mit Vorteilen für die Heimischen. Bereits in Minute 52. durften die Schweinbacher jubeln. Innenverteidiger Müller spielt einen klugen Schnittstellenpass auf Yilmaz, der dadurch alleine vor Starlinger auftaucht. Der Stürmer blieb im eins gegen eins cool und schob gekonnt zur Führung ein. Für den Stürmer war es der fünfte Saisontreffer. Keine zehn Minuten später sorgte Brandstetter für einen sehr emotionalen Moment, denn in seinem letzten Spiel für Schweinbach krönt er seine Leistungen mit einem Tor. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Preinfalk kann Starlinger den ersten Ball noch abwehren, klärt jedoch genau vor die Füße von Brandstetter, der keine Mühe hatte das Spielgerät im Tor zu versenken. Am Ende blieb es bei einem verdienten Heimsieg für die Union Schweinbach und beide Teams können mit ihrer Punkteausbeute zufrieden sein und sich auf eine weitere Saison Bezirksligaluft freuen.

Philip Gollner, Sektionsleiter Sportunion Schweinbach

"Am Ende sind wir froh, dass wir die 30-Punkte-Marke erreicht haben. Es war ein verdienter Sieg meiner Meinung nach. Jetzt geht es in vier Wochen wieder los mit der Vorbereitung und wir wollen den Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen. Wir wollen auch unbedingt in der Bezirksliga bleiben, da wir hier viele Derbys haben und die Gegner recht attraktiv sind. Wie schon in den letzten Jahren wollen wir auch unseren eigenen Nachwuchs weiter einbauen."

