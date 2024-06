Heimsieg der Union Arnreit stürzt UFC Haibach ins Tal der Tränen und besiegelt den Abstieg der Gäste

Details Sonntag, 09. Juni 2024 15:13

Der Abstiegskampf der Bezirksliga Nord könnte knapper nicht sein. Der UFC Haibach belegt aktuell den letzten Platz, kann sich jedoch mit einem Sieg bei der Union Arnreit noch retten. Die Hausherren selbst sind aber auch noch nicht gerettet und befindet sich mit aktuell 24 Punkten nur zwei Punkte über dem Strich. Etwa 350 Besucher wollen sich diesen Fight nicht entgehen lassen und finden sich bei herrlichem Wetter in der M-Tec Arena ein.

Haibach aktiver - Torlose erste Halbzeit

Im ersten Durchgang zeigten die Gäste, dass sie das Thema Klassenerhalt noch nicht aufgegeben haben. Aggressiv in den Zweikämpfen und sehr aktiv präsentierten sich die Haibacher und setzten so die Arnreiter immer wieder unter Druck. Vor allem über außen machte Wiesinger viel Betrieb. Die Heimelf agierte recht passiv und versuchte aus einer gesicherten Defensive heraus zu spielen und konzentrierte sich aufs Verteidigen. In Halbzeit eins konnten aber weder die Gäste, noch die Hausherren eine wirklich gute Torgelegenheit herausspielen. Mehr als ein paar Halbchancen standen für die Teams in den ersten 45 Minuten nicht zu Buche und so war es wenig überraschend, dass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Heimelf wacht auf - Haibach bleibt trotz Chancen torlos

Direkt in der 46. Minute hatten die Arnreiter eine gute Gelegenheit, um zur Führung zu kommen. Aiglstorfer war aber offensichtlich zu überrascht, dass der Ball zu ihm durch kommt und verstolpert das Spielgerät aus aussichtsreicher Position. Kurz darauf dann eine Monster-Gelegenheit für die Gäste. Nach einer Flanke kommt Pumberger zum Kopfball, dieser geht über den Keeper hinweg an die lange Stange. Den Abpraller muss Weißhäupl nur noch über die Linie drücken, schafft aber das Kunststück den Ball nicht im Tor unterzubringen und so bleibt es vorerst beim torlosen Remis. In der Folge wachen aber die Arnreiter auf und kommen in Person von Simader zu einer guten Doppelchance. Einmal kann sich Haibachs Keeper Mayrhofer auszeichnen und einmal scheitert Simader an der Latte. Es dauerte dann bis zur 83. Minute ehe ein Team über ein Tor jubeln kann. Ein Schuss der Arnreiter geht zuerst an die linke und dann an die rechte Stange, kann von Haibach geklärt werden, kommt jedoch postwendend zurück. Aiglstorfer ist gut eingelaufen und überlupft den heranstürmenden Mayrhofer gekonnt zur 1:0-Führung für Arnreit. Da in der Folge die klaren Tormöglichkeiten für Haibach ausbleiben und die Arnreiter Defensive gut stand, wird der Abstieg der Gäste mit dieser Niederlage besiegelt. Das Ligaportal-Team wünscht dem UFC Haibach viel Erfolg für die nächste Saison und gratuliert der Union M-TEC Arnreit zum Klassenerhalt.

Bernhard Reiter, Sportlicher Leiter Union Arnreit

"Wie erwartet war es eine nervöse Begegnung. Wir hätten auch noch viel verlieren können. Ab der 60. Minute haben wir aber auch gezeigt, dass wir in die Liga gehören. Wir werden in der neuen Saison einen Umbruch starten und so gut es geht die jungen Spieler einbauen, sodass wir die Mannschaft verjüngen können und die Routiniers etwas entlasten. Wir sind uns dessen bewusst, dass das nächste Jahr schwierig wird, wir wollen aber diesen Weg gehen."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.