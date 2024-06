TSU Wartberg/A. muss trotz Unentschieden gegen Freistadt in die Abstiegsrelegation

Details Sonntag, 09. Juni 2024 14:37

Saisonfinale in der Bezirksliga Nord. Während der SV Freistadt sich in der oberen Tabellenhälfte wiederfindet und trotz einer nicht zufriedenstellenden Rückrunde auf Platz vier liegt, kämpfen die Hausherren um den Klassenerhalt. Nach der Niederlage in Runde 25 gegen den UFC Haibach müssen die Hausherren vom TSU Wartberg/A. heute anschreiben, um nicht noch direkt in die 1. Klasse zu müssen. Sollte es in den anderen Ligen gegen die Wartberger laufen, kann es sogar sein, dass die Hausherren, sollten sie auf Platz zwölf landen, in die Relegation müssen.

SV Freistadt spielerisch gewohnt gut - Wartberg/A. hält kämpferisch dagegen

Die TSU Wartberg/A. zeigte von Beginn an eine beherzte Leistung und hielt gegen die technisch starken Freistädter dagegen. Die Gäste kamen in der Anfangsviertelstunde immer wieder über außen gefährlich durch, ohne sich jedoch gute Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Der erste Aufreger dann in der 15. Minute, als ein Ball von der Außenstange des Gehäuses von Wartberg abprallte. In Minute 25 durften dann die Gäste über die Führung jubeln. Hennerbichler setzt sich auf außen gut durch und bringt den Ball zur Mitte. Dort wartet Strapek und verwandelt beinahe mühelos zum 1:0. Für Strapek war es Saisontreffer neun im laufenden Wettbewerb. In den darauffolgenden Minuten kamen aber die Hausherren besser ins Spiel und in Minute 35 zum Ausgleich. Die Freistädter Defensive vertändelt den Ball und Schmollmüller kann diesen aufnehmen. Sein Querpass findet Himmelbauer, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Bei diesem Spielstand bleibt es dann auch bis zur Halbzeit.

Heimelf geht in Führung - Freistadt gleicht kurz vor Schluss aus

In den zweiten Durchgang starteten die Hausherren etwas mutiger und standen demnach auch etwas höher, was ihnen mehr Spielanteile einbrachte. Brandgefährlich waren aber die Gäste immer wieder über außen und so entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Die ganz großen Tormöglichkeiten bleiben aber vorerst aus und es dauerte bis zur 77 Minute, ehe der Ball wieder im Netz zappelte. Dieses Mal durften die Heimfans jubeln. Nach einem klugen Pass von Wögerer hat Wartbergs Wagner nur noch Keeper Schwingshandl vor sich. Erstgenannter bleibt cool und schiebt zur 2:1-Führung ein. In der Folge versuchten die Gäste noch einmal alles, um zum Ausgleich zu kommen und man sollte für die Mühen belohnt werden. In der 89. Spielminute packt Strapek den Hammer aus und zimmert das Spielgerät aus etwa 25 Metern ins Kreuzeck. Danach passierte nicht mehr viel und es blieb beim 2:2 Unentschieden. Jubel in Wartberg! Doch dieser findet ein jähes Ende, denn dann kam die ernüchternde Nachricht, dass UVB Juniors gewonnen hatten und aufgrund der besseren Tordifferenz nicht in die Relegation muss.

Leopold Hametner, Trainer TSU Wartberg/A.

"Wir haben zu Beginn schon etwas gefeiert, dass wir nicht in der Relegation sind, haben auch gar nicht auf die anderen Plätze geschaut. Leider hat aber Vöcklamarkt gewonnen. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, wo wir zeigen können, dass wir in die Bezirksliga gehören."

