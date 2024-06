Union Altenberg dreht Spieß um und bleibt nach 4:1-Sieg in Gosau in der Bezirksliga

Details Sonntag, 16. Juni 2024 18:46

Nach einer bitteren 0:1-Heimpleite musste die DSG Union Altenberg im Relegations-Rückspiel in der Vitalhotel-Arena der ASKÖ Gosau antreten. Mit einem Blitzstart machten die Mühlvierteler das Ergebnis vom Donnerstag früh wett, stellten in der zweiten Halbzeit die Weichen endgültig auf Sieg und fixierten mit einem souveränen 4:1-Erfolg den Verbleib in der Bezirksliga Nord. Bei den Gosauern hingegen hat die physische Belastung in den vergangenen Tagen Spuren hinterlassen. Im vierten Match binnen einer Woche musste der Vizemeister der 1. Klasse Süd - nach 13 Siegen in den letzten 15 Heimspielen - am Sonntagnachmittag auf eigener Anlage die erste Pflichtspielniederlage seit 30. April 2023 einstecken und verpasste den Aufstieg.

Altenberger Blitzstart

Vor rund 550 Besuchern erwischte der Bezirksligist einen Start nach Maß und ging bereits in der ersten Minute in Führung - Sebastian Hahn vewandelte einen Corner direkt und stellte auf 0:1. Nach dem Blitzstart erarbeiteten sich die Gäste ein Übergewicht, wenngleich die ASKÖ dagegenhielt und die Zuschauer ein intensives und offenes Match mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten zu sehen bekamen. Im Gegensatz zum Hinspiel fehlte den Gosauern am Sonntag jedoch die Effektivität. Aber auch die Mühlviertler haderteten, wie am Donnerstag, erneut mit einer mangelnden Chancenverwertung. Da Matthäus Gierlinger, alleine vor ASKÖ-Schlussmann Manuel Althuber, zu lange zögerte und ein Verteidiger im letzten Moment diese brenzlige Situation klären konnte, blieb es bis zur Pause beim 0:1.

Gierlinger und Pühringer stellen für Gäste Weichen auf Sieg

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Platzer hatte die Union mehr vom Spiel, agierte nach der Pause zunächst aber nicht zwingend. Bei einer Top-Chance der Heimischen konnte Gästegoalie Florian Peyrl den Ball gerade noch zur Ecke lenken. Nach einer Stunde stellten die Altenberger die Weichen auf Sieg, als Gierlinger ein feines Solo startete, einen Verteidiger vernaschte, den Torwart umkurvte und auf 0:2 stellte. Nach dem zweiten Treffer setzte die Jaksch-Elf nach und war in dieser Phase der Entscheidung näher, als die Gosauer dem Anschlusstreffer. In Minute 79 hatten die mitgereisten Fans erneut Grund zum Jubeln, als Fabian Pühringer an der Strafraumgrenze mit links abzog und die Kugel im rechten Eck versenkte. Doch kurz darauf keimte bei den Heimischen wieder Hoffnung auf. Bei einem Gosauer Angriff brachten die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone, ASKÖ-Spielertrainer Roland Bärnthaler fackelte nicht lange und stellte mit einem satten Flachschuss auf 1:3. Drei Minuten später war die Messe dann aber gelesen, als Simon Mayr seine bärenstarke Leistung krönte und der Union-Kapitän den Ball eiskalt in den Maschen unterbrachte. Da Mayr und der eingewechselte Lukas Brandl in den Schlussminuten Chancen nicht nutzen konnten, blieb es beim 1:4, meisterte die Union Altenberg wie im Vorjahr (gegen Lichtenberg) erneut die Relegation und sicherte den Klassenerhalt.

Johannes Weissengruber, Sportchef DSG Union Altenberg:

"Auch am Donnerstag hat die Leistung gepasst, sind im Hinspiel jedoch an der mangelnden Chancenverwertung bzw. am Aluminium und Torwart Althuber gescheitert. Heute hat uns der frühe Führungstreffer in die Karten gespielt, wenngleich auch die Gosauer etliche Chancen vorgefunden haben. In der zweiten Halbzeit konnten wir den Sack zumachen, dementsprechend groß ist die Freude über den Klassenerhalt und werden den Ligaverbleib auf der Heimreise gebührend feiern. Wir freuen uns schon auf unsere sechste Bezirksligasaison, wollen im nächsten Jahr aber vorzeitig alles klar machen und sind nicht scharf auf eine erneute Relegation".



