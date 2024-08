Punkteteilung in Schweinbach

In einem aufregenden Spiel in der Bezirksliga Nord trennten sich die Union Schweinbach und die Union Lembach mit einem 2:2-Unentschieden. Die Begegnung war geprägt von Spannung, großartigen Toren und einer kämpferischen Leistung beider Mannschaften. Während die Lembacher mehr Chancen hatten, zeigten die Schweinbacher große Moral und kamen zweimal zurück, um sich einen Punkt zu sichern.

Pechmann bringt Gäste in Front

Nach einem vorsichtigen Beginn, bei dem sich beide Teams zunächst abtasteten, wurde das Spiel zunehmend intensiver. Schon in der 9. Minute sorgte ein missglückter Rückpass von Frühwirt für Gefahr, doch Gassner konnte gerade noch vor Hinterleitner klären. Es dauerte nicht lange, bis Lembach ihre erste große Chance hatte: Pechmann zog von links in den Strafraum und brachte das Leder zur Mitte, doch der Ball wurde auf der Linie geklärt. Wenig später setzte Hofer eine scharfe Hereingabe, die Gassner abwehrte, und Schmerda schoss den Nachschuss klar drüber.

In der 29. Minute fiel dann das erste Tor der Bezirksligasaison. Nach einer Ecke für die Schweinbacher lief ein Konter der Lembacher, den Rozic am 16er quer auf den mitgelaufenen Pechmann legte. Dieser traf per überlegtem Flachschuss zur 1:0-Führung für die Gäste. Die Schweinbacher hatten kurz darauf ihre erste Topchance, als Yilmaz auf den freistehenden Pichler flankte, dessen Kopfball jedoch von Schinkinger zur Ecke abgewehrt wurde.

Spätes Traumtor beschert Hausherren einen Punkt

Kurz vor der Pause gelang Schweinbach der Ausgleich. In der 41. Minute erzielte Florian Frühwirt nach einem Eckball von Kapitän Lukas Müller das 1:1. Die Lembacher Abwehr konnte den Ball nicht klären, und Frühwirt traf im Gestochere.

Die zweite Halbzeit startete mit weiteren Chancen für beide Teams. Die Lembacher kamen in der 49. Minute zu einem direkten Freistoß, den Gassner sicher parierte. Kurz darauf war es wieder Rozic, der für Gefahr sorgte, doch sein Schuss vom 16er wurde zur Ecke geklärt. In der 72. Minute gingen die Lembacher erneut in Führung. Nach einer scharfen Flanke von Edhem Seperovic von links brauchte Stevo Rozic am Fünfmeterraum nur noch den Fuß hinzuhalten, um das 1:2 zu erzielen.

Doch die Schweinbacher gaben nicht auf und kämpften weiter. In der 86. Minute gelang den Hausherren der erneute Ausgleich. Ufuk Yilmaz zog aus großer Distanz ab, und der Ball senkte sich über Schinkinger hinweg ins lange Kreuzeck – ein Traumtor zum 2:2. In den letzten Minuten wurde es noch hektisch, da beide Teams den Sieg wollten, doch letztlich blieb es beim Unentschieden.

In diesem spannenden Auftaktspiel sicherten sich beide Mannschaften einen Punkt. Die Lembacher hatten insgesamt mehr Chancen, doch Schweinbach zeigte große Moral und erkämpfte sich das Unentschieden. Es bleibt abzuwarten, wie beide Teams in den kommenden Spielen abschneiden werden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler (10990 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.