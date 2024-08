Bezirksliga-Derby endet in Julbach mit Punkteteilung

Ein aufregendes Derby zwischen der Union Julbach und dem SV Haslach endete in der Bezirksliga Nord mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams lieferten sich im Meranstadion ein spannendes Duell, das zahlreiche Höhepunkte bot und die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Die Julbacher sicherten sich durch ein spätes Tor von Lauss einen wertvollen Punkt, nachdem sie zur Halbzeit in Rückstand gelegen hatten.

Haslacher Blitzstart

Kaum hatte das Spiel begonnen, da geriet die Union bereits in Rückstand. In der dritten Minute erzielte Friedl das erste Tor des Spiels mit einem trockenen Abschluss in die Ecke, ein Treffer, der für die Zuschauer überraschend kam. Die Julbacher mussten sich zunächst von diesem frühen Schock erholen und versuchten, sich ins Spiel zurückzukämpfen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich der SVH weiterhin gefährlich. In der 14. Minute versuchte Pils vom Strafraumrand sein Glück, konnte jedoch keine ernsthafte Gefahr für den Haslacher Torhüter Starlinger darstellen. Auch in der 18. Minute verfehlte ein Kopfball von Sylaj nach einem Freistoß von Schauer das Tor deutlich.

Die Julbacher hingegen konnten einige gute Chancen nicht nutzen. In der 25. Minute luchste Starlinger nach einem tollen Laufpass von Stadlbauer dem heranstürmenden Pils den Ball ab. Später, in der 37. Minute, kam Lauss aus aussichtsreicher Position nur mit dem vermeintlich schwächeren linken Fuß zum Abschluss und scheiterte ebenfalls an Starlinger.

Das Spiel ging ausgeglichen weiter, mit einem leichten Vorteil für die Gäste, die zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lagen. Doch trotz einiger guter Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb das Resultat bis zur Pause unverändert.

Lauss erlöst Julbach

Nach dem Wiederanpfiff blieben die Teams unverändert, und das Spiel nahm weiter an Fahrt auf. In der 53. Minute verpasste Friedl nach einem Lochpass von Schauer knapp das Tor, und nur drei Minuten später scheiterte Feldler mit einem Weitschuss am Querbalken. Die Julbacher kämpften unermüdlich weiter, und in der 68. Minute wurden sie für ihre Mühen belohnt: Lauss erzielte das erlösende 1:1 und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel.

In der Schlussphase wurde das Spiel zunehmend intensiver. In der 74. Minute scheiterte Hackl im Laufduell an Buchmaier, der eine starke Leistung im Tor der Julbacher zeigte. Friedl versuchte es erneut in der 80. Minute mit einem Distanzschuss nach einem kurz abgespielten Eckball, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Die Union Julbach drängte auf den Sieg, und Pils hatte in der 89. Minute eine gute Gelegenheit, doch Haslachs Torhüter Starlinger parierte den gut angetragenen Abschluss mit einer Monsterparade. Kurz darauf versuchte es Pils erneut mit einem Schlenzer Richtung langes Eck, verfehlte jedoch das Ziel.

Das Spiel endete nach sechs Minuten Nachspielzeit schließlich mit einem 1:1-Unentschieden, als Schiedsrichter Erlinger das Aufeinandertreffen beendete. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und lieferten den Zuschauern ein spannendes Derby, das keinen Sieger fand.

