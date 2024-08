Drei Platzverweise & Last-Minute-Siegtreffer: SPG Katsdorf nimmt Hürde Hofkirchen

Details Sonntag, 18. August 2024 12:27

In einem intensiven Auftaktspiel der Bezirksliga Nord gelang es der SPG Katsdorf, die TSU Hofkirchen/M. knapp mit 2:1 zu besiegen. Das Match bot zahlreiche emotionale Momente, darunter zwei Platzverweise und einen Last-Minute-Siegtreffer von Edin Mujakic. Obwohl die TSU Hofkirchen/M. mit einem Mann weniger spielte, zeigten sie großen Kampfgeist, konnten am Ende jedoch die Niederlage nicht verhindern.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität. In der 8. Minute fiel bereits das erste Tor der Begegnung. Nach einem Foulspiel im Strafraum der Hofkirchner, wurde ein Elfmeter für die SPG Katsdorf zugesprochen. Alexander Taferner trat an und verwandelte den Strafstoß souverän, sodass die Gäste früh mit 1:0 in Führung gingen.

Die frühe Führung gab den Katsdorfern einen ordentlichen Schwung, doch auch die TSU Hofkirchen/M. zeigte sich kämpferisch. In der 40. Minute kam es zu einem Rückschlag für die Heimmannschaft: Kevin Mairhofer sah die Rote Karte und musste den Platz verlassen. Nur wenige Minuten später, in der 44. Minute, erzielte Marc Höllinger jedoch den Ausgleich für die TSU Hofkirchen/M. Dies war ein emotionaler Moment, da die Hofkirchner trotz Unterzahl den wichtigen Treffer zum 1:1 erzielten. Die Halbzeit endete mit diesem ausgeglichenen Spielstand.

Spannung und Dramatik in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ebenso spannend, wie die erste endete. Doch es dauerte bis zur Schlussphase, bis die entscheidenden Ereignisse des Spiels eintraten. In der 87. Minute sah Michael Reischl von der TSU Hofkirchen/M. die Gelb-Rote Karte, was die Heimmannschaft weiter dezimierte. Nur eine Minute später wurde auch der Trainer der TSU Hofkirchen/M., Lukas Anreiter, mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen, was zusätzliche Unruhe ins Spiel brachte.

Die SPG Katsdorf nutzte diese chaotische Situation zu ihrem Vorteil. In der 90. Minute erzielte der eingewechselte Edin Mujakic das entscheidende Tor zum 2:1 für die Gäste. Mujakic verwandelte eine Vorlage souverän und besiegelte damit den Sieg für Katsdorf. Die sechsminütige Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ergebnis, und das Spiel endete schließlich mit einem knappen 2:1-Sieg für die SPG Katsdorf.

Insgesamt bot das Spiel alles, was sich Fußballfans von einem aufregenden Saisonauftakt wünschen: Tore, Platzverweise und eine dramatische Schlussphase. Die SPG Katsdorf sicherte sich wichtige drei Punkte, während die TSU Hofkirchen/M. trotz couragierter Leistung und großem Kampfgeist ohne Zählbares blieb.

Bezirksliga Nord: Hofkirchen i.M. : SPG Katsdorf - 1:2 (1:1)

93 Edin Mujakic 1:2

44 Marc Höllinger 1:1

8 Alexander Taferner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.