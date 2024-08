Gabauer rettet Gallneukirchen in Minute 93: Altenberg geht in Derby leer aus

Details Sonntag, 18. August 2024 12:27

In einem packenden Derby zwischen der Union Altenberg und dem SV Gallneukirchen in der Bezirksliga Nord setzte sich der SV Gallneukirchen mit einem Last-Minute-Tor durch und gewann mit 2:1. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel im zweiten Durchgang an Fahrt auf, wobei beide Mannschaften eine Vielzahl an Chancen kreierten. Am Ende entschied Patrik Gabauer das Spiel für die Gäste in der Nachspielzeit.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Tore

Das Derby begann gleich mit viel Spannung, als der SV Gallneukirchen früh einige gute Chancen hatte. Bereits in der 7. Minute konnte die Union Altenberg ihre erste richtig gute Möglichkeit verzeichnen. Die Gallinger antworteten in der 23. Minute mit einer guten Gelegenheit, doch der Schuss der Nummer 10 ging knapp neben das Tor. Nur eine Minute später traf ein Kopfball des SV Gallneukirchen die Latte, was die Altenberger Fans kurzzeitig den Atem anhalten ließ. Trotz dieser Chancen auf beiden Seiten blieb es in der ersten Halbzeit torlos.

In den letzten Minuten der ersten Halbzeit ließ das Tempo etwas nach, und der Schiedsrichter gab zwei Minuten Nachspielzeit bekannt. Die Spieler beider Teams schienen sich bereits auf die Halbzeitpause zu freuen, und es geschah nichts Nennenswertes mehr bis zum Pausenpfiff. Beide Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Kabinen.

Spannende zweite Halbzeit und dramatisches Ende

Nach dem Wiederanpfiff blieb das Spiel zunächst ausgeglichen, ohne dass eine der beiden Mannschaften klare Vorteile hatte. In der 62. Minute brachte Manuel Leibetseder die Union Altenberg nach einem super Lupfer-Assist über die Abwehrkette mit einem eiskalten Abschluss in Führung. Die Stimmung im Waldstadion war elektrisierend, da die Altenberger Fans hofften, dass dieses Tor den Weg zum Sieg ebnen würde.

Doch die Gallneukirchner ließen sich nicht entmutigen und antworteten nur elf Minuten später. In der 73. Minute gelang es Mathias Feichtinger, den Ausgleich für die Gäste zu erzielen. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und in der 82. Minute sah Lukas Kürnsteiner vom SV Gallneukirchen die Rote Karte wegen Torraubs. Trotz der Unterzahl konnte der Gallneukirchen-Torwart den darauf folgenden Freistoß super parieren.

Als das Spiel sich dem Ende näherte, schien es auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Doch in der 90. Minute, quasi aus dem Nichts, gelang es Patrik Gabauer, den Ball zum 2:1 für den SV Gallneukirchen ins Netz zu bringen. Dieses späte Tor schockierte die Union Altenberg und ihre Fans, und die fünfminütige Nachspielzeit reichte nicht aus, um noch einmal zurückzuschlagen.

Mit dem Schlusspfiff nach 95 Minuten stand der SV Gallneukirchen als Sieger fest. Dieses dramatische Spiel in der ersten Runde der Bezirksliga Nord wird den Fans beider Mannschaften sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel

Michael Danninger (Sportlicher Leiter SV Gallneukirchen):

„Das war ein sehr umkämpftes und schwieriges Spiel, bei so einer Partie haut man sich auch umso mehr ins Spiel rein. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg, auch wenn wir schwer reingefunden haben. Nach dem Ausschluss war es dann umso schöner, dass wir noch den Lucky-Punch setzen konnten. Ein schöneres Gefühl gibt es nicht."

Der Beste: Mathias Feichtinger (SV Gallneukirchen)

Bezirksliga Nord: Altenberg : Gallneukirchen - 1:2 (0:0)

93 Patrik Gabauer 1:2

73 Mathias Feichtinger 1:1

62 Manuel Leibetseder 1:0

