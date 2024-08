USV St. Oswald/Freistadt dreht packendes Spiel in Vorderweißenbach

Details Sonntag, 18. August 2024 19:41

In einem mitreißenden Duell der Bezirksliga Nord setzte sich der USV St. Oswald/Freistadt nach einem intensiven Spielverlauf letztlich mit 4:2 bei der Union Vorderweißenbach durch. Trotz einer engagierten Leistung der Heimelf konnten die Gäste dank einer starken zweiten Halbzeit die Partie zu ihren Gunsten drehen. Die Treffer von Filp Rezac und Harun Hozic sicherten den St. Oswaldern den verdienten Sieg.

Intensiver erster Durchgang

Die Begegnung startete mit einem munteren Beginn beider Mannschaften. Bereits in den ersten Minuten zeigte der Aufsteiger, dass er die Initiative übernehmen wollte. Ein erster Warnschuss von Vorderweißenbach landete an der Stange (6. Minute). Kurz darauf erhielten die Vorderweißenbacher einen Elfmeter nach einem Handspiel der Gäste zugesprochen (5. Minute), der jedoch nicht verwandelt wurde.

Die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und gingen in der 12. Minute durch Filip Rezac in Führung. Eine schöne Kombination der St. Oswalder brachte Rezac in eine gute Schussposition, die er eiskalt nutzte. Die Antwort der Union ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Trotz einigen Rückschlägen und einem Treffer der Gäste, der aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde (29. Minute), zeigten die Vorderweißenbacher Moral.

In der 45. Minute gelang ihnen schließlich der verdiente Ausgleich. Florian Watzinger verwandelte eine der zahlreichen Chancen und stellte das Ergebnis auf 1:1. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

Spiel kippt zwei Mal - Rezac schnürt Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das spannende Spiel fort. Die Gäste starteten besser in die zweite Halbzeit und hatten durch Koci eine riesige Chance, doch sein Schuss prallte von der Innenstange zurück ins Spielfeld (54. Minute). Vorderweißenbach nutzte diese Phase und ging in der 62. Minute durch Fabian Schimpl, der einen Elfmeter verwandelte, in Führung.

Doch die Antwort der Gäste folgte in der Schlussphase. In der 80. Minute erzielte Hozic den Ausgleich zum 2:2. Nur vier Minuten später schlug Oswalds Stürmer Rezac erneut zu und brachte die Gäste mit einem wuchtigen Schuss in Führung. Die Union Vorderweißenbach versuchte noch einmal alles, um zurück ins Spiel zu finden, doch die routinierten Gäste verteidigten ihre Führung geschickt.

In der 89. Minute machte Rezac mit seinem dritten Treffer endgültig den Deckel drauf und sicherte St. Oswald den 4:2-Auswärtssieg. Mit diesem Treffer besiegelte er nicht nur den Sieg, sondern krönte sich auch zum Mann des Spiels. Die Heimelf konnte trotz einer kämpferischen Leistung nicht mehr zurückschlagen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter MP (1685 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter MP mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

