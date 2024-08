Steinprofis Oepping-Peilstein bezwingen zum Auftakt TSU Wartberg/Aist mit 3:2

Details Montag, 19. August 2024 18:42

Ein packendes Spiel in der Bezirksliga Nord (OÖ) endete mit einem 3:2-Sieg für die Steinprofis Oepping-Peilstein gegen TSU Wartberg/Aist. Vor allem die zweite Halbzeit bot den Zuschauern ein wahres Torfestival und hielt die Spannung bis zum Schlusspfiff aufrecht. Von Anfang an war klar, dass beide Teams entschlossen waren, die Partie für sich zu entscheiden.

Ein früher Treffer bringt die Führung

Schon in der zehnten Minute zeigten die Steinprofis Oepping-Peilstein bei ihrem ersten Auftritt als Spielgemeinschaft ihre Ambitionen, als sich die erste große Möglichkeit nach einem Fehler des Wartberg-Tormanns bot. Doch es dauerte bis zur 31. Minute, bis Simon Hofer die Heimmannschaft in Führung brachte. Ein schneller Angriff der Oeppinger wurde von ihm erfolgreich verwertet, was den Halbzeitstand von 1:0 besiegelte.

TSU Wartberg/Aist hatte in der 27. Minute ebenfalls eine Großchance nach einem Schnitzer im Spielaufbau der Gastgeber, konnte diese jedoch nicht nutzen. Trotz der Führung blieb das Spiel offen und die Gäste zeigten sich entschlossen, den Rückstand aufzuholen.

Torreiches Spektakel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann direkt mit einem Paukenschlag. In der 47. Minute nutzte Andreas Magauer einen Fehler im Spielaufbau der Wartberger aus und erhöhte auf 2:0 für die Steinprofis Oepping-Peilstein. Doch TSU Wartberg/Aist ließ sich nicht entmutigen und antwortete prompt. In der 46. Minute verkürzte Adam Sahin auf 2:1, was dem Spiel eine neue Wendung gab.

Das Spiel blieb hart umkämpft und die Zuschauer wurden mit weiteren Toren belohnt. In der 53. Minute stellte Kevin Rachinger den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Er vollendete einen schönen Spielzug und erhöhte auf 3:1 für die Oeppinger. Doch auch diesmal gaben die Gäste nicht auf. Adam Sahin erzielte in der 66. Minute sein zweites Tor des Abends und brachte TSU Wartberg/Aist erneut heran, dieses Mal auf 3:2.

Die Spannung war greifbar und die Schlussphase des Spiels bot noch weitere Dramatik. In der 89. Minute musste die Gastmannschaft einen herben Rückschlag hinnehmen, als Redl mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Dies schwächte TSU Wartberg/Aist zusätzlich und machte es ihnen schwer, noch einmal zurückzukommen.

Nach 91 spannenden Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie. Die Steinprofis Oepping-Peilstein konnten ihren knappen Vorsprung über die Zeit retten und durften sich über einen erfolgreichen Start in die neue Saison freuen. Für TSU Wartberg/Aist bleibt die Erkenntnis, dass sie trotz der Niederlage Moral bewiesen und bis zum Schluss gekämpft haben.

Die neu gegründete Mannschaft aus Oepping-Peilstein konnte somit in ihrem Meisterschaftsdebüt in der Bezirksliga Nord (OÖ) überzeugen und geht mit einem Sieg in die nächsten Herausforderungen. Die Fans können sich sicherlich auf weitere spannende Spiele in dieser Saison freuen.

Stimme zum Spiel

Christian Schuster (Trainer Oepping):

„Das war eine spezielle Situation, weil die Vorbereitung zwar okay war, die Ergebnisse aber nicht ganz so zufriedenstellend. Darum wussten wir nicht ganz, wo wir stehen. Deswegen fällt das Fazit sehr positiv aus, die Einstellung der Spieler hat gepasst. Offensiv waren wir griffig, defensiv haben wir noch ein paar Fehler gemacht, das müssen wir in Zukunft abstellen. Wir haben uns das Spiel dadurch schwerer gemacht, als es sein hätte müssen. Grundsätzlich war es aber ein sehr positiver Start."

Die Besten: Andreas Magauer (RM, Oepping), Lukas Wild (ZDM, Oepping)

Bezirksliga Nord: Oepping-Peilstein : Wartberg/Aist - 3:2 (1:0)

66 Adam Sahin 3:2

53 Kevin Rachinger 3:1

47 Adam Sahin 2:1

46 Andreas Magauer 2:0

31 Simon Hofer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.