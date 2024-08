Union Lembach feiert klaren Derbysieg gegen Hofkirchen

Details Freitag, 23. August 2024 20:56

Die Union Lembach feierte in der Bezirksliga Nord einen souveränen 3:0-Sieg gegen die TSU Hofkirchen und setzte im Derby ein klares Zeichen. Schon in der ersten Halbzeit zeigte sich die Überlegenheit der Hausherren, die durch ein Tor von Stefan Hinterleitner in Führung gingen. In der zweiten Hälfte erhöhte Stevo Rozic das Ergebnis auf 2:0, bevor er später mit einem weiteren Treffer den Endstand besiegelte.

Hinterleitner bringt Lembach in Front

Von Beginn an setzte die Union Lembach die Gäste unter Druck. Bereits in der sechsten Minute kam Jakob Pechmann zu einer ersten Gelegenheit, als er den Ball zu Stefan Hinterleitner spitzelte, dessen Schuss jedoch knapp über die Querlatte ging.

Hofkirchen versuchte, mit gelegentlichen Angriffen ins Spiel zu finden, blieb jedoch weitgehend ungefährlich. In der 15. Minute sorgte eine Flanke von Pechmann für Gefahr, die knapp am Kreuzeck vorbeiging. Eine der wenigen Chancen der Gäste ergab sich in der 33. Minute, als Höllinger nach einem Laufduell zum Abschluss kam, der Schuss jedoch von Lembachs Kapitän entscheidend abgeblockt wurde.

In der 39. Minute belohnte sich die Union Lembach schließlich für ihre Bemühungen. Jakob Pechmann flankte von links, und Stefan Hinterleitner verwandelte die Vorlage, die eventuell noch leicht von Stevo Rozic per Kopf verlängert wurde, zur 1:0-Führung am langen Pfosten. Mit diesem Stand ging es auch in die Halbzeitpause, nachdem Seperovic kurz vor dem Pausenpfiff noch einen Distanzschuss abgab.

Rozic schnürt Doppelpack

Auch in der zweiten Halbzeit setzte die Union Lembach ihren dominanten Auftritt fort. Bereits in der 55. Minute erhöhte Stevo Rozic auf 2:0. Nach einem Zuspiel von Alexander Mühlparzer hatte Rozic am Strafraumrand viel Platz und nutzte diesen, um den Ball halbhoch ins Netz zu befördern. Die Gäste aus Hofkirchen fanden weiterhin keinen Zugang zum Spiel und blieben weitgehend harmlos.

Die Lembacher hingegen erspielten sich weitere Chancen. So verpasste Hinterleitner in der 61. Minute knapp eine Hereingabe von Rozic, und in der 67. Minute gelang es Hinterleitner erneut nicht, eine flache Hereingabe von Rozic zu verwerten. Ein Kopfball von Alexander Mühlparzer in der 68. Minute ging ebenfalls knapp über das Tor.

Den Schlusspunkt setzte erneut Rozic in der 74. Minute. Nach einem Lochpass von Pechmann wurde Rozic nicht attackiert und konnte per Flachschuss ins lange Eck zum 3:0 treffen. In der 87. Minute versuchte Rozic noch einmal, nach einem Traumpass von Seperovic den Ball über den gegnerischen Torhüter Gahleitner zu lupfen, doch dieser konnte den Ball im Nachfassen sichern. Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte, und nach 93 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

