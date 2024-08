SV Gallneukirchen zwingt Julbach in die Knie

In einem spannenden Bezirksligaspiel setzte sich der SV Gallneukirchen mit einem knappen 1:0 gegen die Union Julbach durch. Die Zuschauer im Gusen Park erlebten eine leidenschaftliche Begegnung, die von intensiven Zweikämpfen und einer Vielzahl an Torchancen geprägt war. Ein Tor in der ersten Halbzeit sollte letztlich den Unterschied machen.

Frühe Chancen und Führung für Gallneukirchen

Schon in der Anfangsphase zeigte sich, dass beide Mannschaften entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Die erste große Möglichkeit des Spiels hatten die Gäste aus Julbach in der 6. Minute. Gahleitner verlängerte per Kopf auf Brandstätter, der jedoch aus vollem Lauf über das Tor schoss.

Die Gallneukirchner fanden nun besser ins Spiel und erspielten sich in der 11. Minute ihren ersten Eckball, der allerdings keine Früchte trug. Nur drei Minuten später sorgte ein weiterer Eckball für Aufregung im Strafraum der Gäste, doch die Julbachere Abwehr konnte klären. Die Heimelf erhöhte weiter den Druck und wurde in der 29. Minute belohnt: Schmid erzielte mit einem satten Abschluss per Breitseite das 1:0 für die Gallinger.

Julbach versuchte, sofort zu antworten, und kam in der 31. Minute zu seinem ersten Eckball, der jedoch ebenso wenig einbrachte. Vor der Halbzeit hatten die Gäste noch eine gute Gelegenheit durch Gahleitner, dessen Kopfball nach einem Eckball jedoch knapp übers Tor ging. Schlägl versuchte es in der 42. Minute noch einmal mit einem kraftvollen Schuss, der jedoch über das Tor strich. Mit einer 1:0-Führung für die Gallneukirchner ging es in die Pause.

Spannung bis zum Schluss - Union-Kapitän sieht Ampelkarte

Die zweite Halbzeit begann mit weiteren Chancen für beide Teams. Feichtinger setzte in der 52. Minute einen Kopfball knapp neben das Tor. Auf der anderen Seite probierte es Gahleitner in der 53. Minute vom Strafraumeck, doch der Schuss ging deutlich drüber. In der 56. und 57. Minute zeigte sich Buchmaier im Tor von Julbach stark und parierte zwei gefährliche Hereingaben der Gallinger sicher.

Die Julbacher kamen in der 59. Minute durch einen kraftvollen Schuss von Lauss aus 30 Metern zu einer weiteren Möglichkeit, allerdings stand ein Mitspieler im Weg. Der SV Gallneukirchen versuchte weiterhin, das Spiel zu kontrollieren. Gangl wurde in der 63. Minute in eine vielversprechende Position gebracht, doch sein Abschluss war leichte Beute für Buchmaier.

In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Ein Kopfball der Gallinger ging in der 77. Minute knapp neben das Tor, und kurze Zeit später musste Buchmaier nach einem Schuss von Schmid erneut eingreifen und eine Glanzparade zeigen. Die Heimelf verteidigte nun mit allem, was sie hatte, und Coach Michael Mehlem stellte Gangl auf die defensivere Position des Sechsers, um den knappen Vorsprung zu halten.

Für zusätzliche Brisanz sorgte die Gelb-Rote Karte für Julbachs Stadlbauer in der 82. Minute, nachdem der Kapitän wegen eines normalen Foulspiels seine zweite Gelbe Karte sah. Die Gallinger hatten in der 84. Minute noch eine umstrittene Strafstoßsituation, die jedoch vom Schiedsrichter nicht gegeben wurde.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit wurde es noch einmal spannend, als ein abgefälschter Schuss von Gangl beinahe das 2:0 bedeutet hätte, doch Buchmaier konnte den Ball knapp vor der Torlinie sichern. Nach insgesamt 96 Minuten pfiff Schiedsrichter Kreuzer das Spiel ab und der SV Gallneukirchen konnte einen hart umkämpften 1:0-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christoph Wimmer (1560 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christoph Wimmer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.