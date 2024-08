Union Altenberg siegt in spektakulärem Torfestival gegen SV Freistädter Bier

Details Sonntag, 25. August 2024 17:54

Im zweiten Spiel der Bezirksliga Nord traf der SV Freistädter Bier auf die Gäste von Union Altenberg. In einem mitreißenden Spiel, das durch viele Tore und spannende Momente geprägt war, setzte sich Union Altenberg am Ende mit 5:3 durch. Trotz einer tapferen Leistung der Freistädter zeigte sich die Defensive anfällig gegen die schnellen Angreifer der Altenberger, was letztlich den Unterschied ausmachte.

Frühe Führung und verpasste Chancen

Bereits in den ersten Minuten zeigten die Gäste aus Altenberg ihre Entschlossenheit. Nach einer Unstimmigkeit in der Abwehr des SV Freistädter Bier gelang Manuel Jahn schon in der dritten Minute das 1:0 für Union Altenberg. In der 12. Minute erhielten die Hausherren die Chance zum Ausgleich durch einen Elfmeter, doch Kapitän Simon Sonnberger verschoss diesen. Diese verpasste Gelegenheit rächte sich nur kurze Zeit später, als Sebastian Hahn in der 40. Minute zum 2:0 für Union Altenberg erhöhte. Die Freistädter kämpften sich jedoch zurück ins Spiel und erzielten durch Raphael Thürriedl in der 43. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. Sein Schuss ins kurze rechte Eck war unhaltbar für den Altenberger Rückhalt.

Tore am Fließband in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause drängte der SV Freistädter Bier auf den Ausgleich, konnte aber einige gute Möglichkeiten nicht nutzen. In der 60. Minute war es dann Matthäus Gierlinger, der nach einem Solo den Freistädter Schlussmann umkurvte und ins leere Tor zum 3:1 für Union Altenberg einschoss. Die Freistädter ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften weiter. Nur sieben Minuten später erzielte Mathias Graser mit einem schön herausgespielten Tor das 2:3 und machte das Spiel wieder spannend.

In der 69. Minute gelang Raphael Thürriedl dann sogar der Ausgleich zum 3:3. Maximilian Gutenbrunner spielte einen herausragenden Assist, den Thürriedl sicher verwandelte. Doch die Freude währte nur kurz. In der 84. Minute erhielt Union Altenberg einen Elfmeter, den Manuel Leibetseder sicher verwandelte und sein Team wieder in Führung brachte. Zudem wurde Simon Rumetshofer vom SV Freistädter Bier in derselben Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, was die Aufgabe für die Freistädter noch schwieriger machte.

Nur eine Minute später nutzte Wolfgang Wolkerstorfer die Verunsicherung in der Freistädter Hintermannschaft und stellte mit seinem Tor zum 5:3 den Endstand her. Trotz einer guten Vorstellung in der Offensive und zahlreicher Chancen, musste sich der SV Freistädter Bier letztlich geschlagen geben. Die Defensivschwächen wurden von den schnellen Angreifern der Union Altenberg eiskalt ausgenutzt.

Stimme zum Spiel

Mario Jaksch (Trainer Union Altenberg):

„In Summe geht der Sieg in Ordnung, auch wenn der Spielverlauf sehr auf unserer Seite war. Wenn sie nach dem 1:0 den Elfmeter verwandeln, dann schaut es vielleicht anders aus. Wir hatten aber eh oft genug Pech, diesmal war es eben anders. Am Ende hätten wir sogar noch das eine oder andere Konter-Tor machen können, daher denke ich, dass der Sieg auch verdient ist. Der Gegner hatte mehr Spielanteile, wir haben aber alles reingehauen, beherzt gekämpft und wollten den Sieg unbedingt."

Die Besten Altenberg: Matthäus Gierlinger, Florian Kitzmüller, Tobias Landl

Bezirksliga Nord: Freistadt : Altenberg - 3:5 (1:2)

85 Wolfgang Wolkerstorfer 3:5

84 Manuel Leibetseder 3:4

69 Raphael Herbert Thürriedl 3:3

67 Mathias Graser 2:3

60 Matthäus David Gierlinger 1:3

43 Raphael Herbert Thürriedl 1:2

40 Sebastian Hahn 0:2

3 Manuel Jahn 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.