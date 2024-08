Überzeugender Sieg für SV Haslach gegen Union Wippro Vorderweißenbach

Details Dienstag, 27. August 2024 00:11

In einem spannenden Duell der Bezirksliga Nord setzte sich der SV Haslach mit einem beeindruckenden 5:1 gegen Union Wippro Vorderweißenbach durch. Vor heimischem Publikum präsentierten sich die Haslacher nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit in bester Torlaune und sicherten sich verdient den ersten Saisonsieg.

Erste Halbzeit: Ausgeglichener Schlagabtausch

Beide Mannschaften tasteten sich in den ersten Minuten des Spiels ab, ohne jedoch nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Ein erster aufregender Moment ergab sich in der 15. Minute, als Marvin Lorenz, ein Neuzugang bei den Haslachern, den Ball an die Latte donnerte. Doch das erste Tor der Partie ließ nicht lange auf sich warten. In der 24. Minute brachte Ondrej Svoboda die Gäste aus Vorderweißenbach mit einem platzierten Schuss mit 1:0 in Führung. Beflügelt durch den Führungstreffer, versuchten die Gäste, den Druck zu erhöhen, aber die Haslacher zeigten sich wenig beeindruckt.

Die Antwort der Gastgeber folgte in der 40. Minute, als Tobias Schauer nach einem Elfmeter sicher zum 1:1 ausglich. Kurz zuvor, in der 39. Minute, hatte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel auf den Punkt gezeigt. Die Haslacher drängten weiter auf die Führung, doch ein Freistoß von Julian Friedl kurz vor dem Halbzeitpfiff landete nur an der Latte. Mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Haslach dreht auf und dominiert

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den SV Haslach. In der 50. Minute gelang Marvin Lorenz nach einem zunächst abgewehrten Schuss im zweiten Versuch das 2:1 für die Gastgeber. Mit diesem Tor übernahmen die Haslacher endgültig die Kontrolle über das Spiel.

Ein weiterer Rückschlag für die Union Vorderweißenbach folgte kurz darauf in der 45. Minute, als Fabian Schimpl aufgrund eines Torraubs die Rote Karte sah. Die Gäste waren somit auf zehn Mann reduziert, was die Aufgabe für den SV Haslach erleichterte. In der 64. Minute nutzte Tobias Schauer einen Fehler des gegnerischen Torwarts und erhöhte auf 3:1.

Die Haslacher spielten weiterhin dominant und hatten durch Weichselbrauner in der 68. Minute die nächste große Chance. Schließlich sorgte Julian Friedl in der 74. Minute mit einem Sololauf für das 4:1. Der Gastgeber ließ nicht nach und setzte die Gäste weiter unter Druck.

In den letzten Minuten des Spiels setzte Marvin Getzinger den Schlusspunkt. In der 90. Minute stellte er mit seinem Treffer zum 5:1 den Endstand her und sicherte dem SV Haslach einen verdienten und deutlichen Sieg. Die Haslacher feierten ihren ersten Saisonsieg mit großer Freude und ließen den Abend zufrieden ausklingen.

Die Union Vorderweißenbach musste hingegen die bittere Pille der Niederlage schlucken, nachdem sie den zweiten Durchgang fast vollständig in Unterzahl bestritten hatte. Trotz des Rückschlags in der ersten Halbzeit und der roten Karte bewies die Mannschaft Moral, konnte jedoch dem Offensivdrang des SV Haslach nichts mehr entgegensetzen.

Stimme zum Spiel

David Aichberger (Sportlicher Leiter SV Haslach):

"Der Start war sehr schwierig für uns, in der ersten halben Stunde konnten wir nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Natürlich war die rote Karte dann eine spielentscheidende Szene. Das Ergebnis war am Ende zwar hoch, wir haben aber sogar noch einige Chancen vergeben. Es hätte auch höher ausfallen können. Das war ein verdienter, aber hart erkämpfter Sieg. Wir wissen das einzuordnen, es gibt noch Sachen, an denen wir arbeiten müssen."

Die Besten SV Haslach: Pauschallob

Bezirksliga Nord: SV Haslach : Vorderw.bach - 5:1 (1:1)

90 Marvin Getzinger 5:1

74 Julian Friedl 4:1

64 Tobias Schauer 3:1

50 Marvin Lorenz 2:1

40 Tobias Schauer 1:1

24 Ondrej Svoboda 0:1

