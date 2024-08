Union Altenberg feiert gegen Julbach souveränen 3:0-Sieg

Details Samstag, 31. August 2024 00:06

Die Union Altenberg konnte sich in einem spannenden Bezirksliga-Nord-Spiel klar gegen die Union Julbach durchsetzen und einen verdienten 3:0-Sieg einfahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit steigerten sich die Gastgeber deutlich und sorgten mit einem Doppelschlag sowie einem verwandelten Elfmeter in der Schlussphase für klare Verhältnisse.

Chancen, aber keine Tore

Das Spiel begann mit einem flotten Start, und bereits in der zweiten Minute hatte die Union Altenberg die erste gute Chance, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Kurz darauf hatten die Julbacher ihren ersten Eckball, der jedoch nichts einbrachte. In der siebten Minute folgte der erste Eckball für die Altenberger.

Nach einer Druckphase der Union Altenberg in der 22. Minute kam es zu einem wilden Gestochere im Strafraum der Julbacher, das jedoch ohne Torerfolg blieb. Die Gastgeber blieben am Drücker und hatten in der 29. Minute die nächste große Chance, als das Tor der Gäste leer war, aber am Ende fehlten nur ein paar Zentimeter zum 1:0. Auch in der 32. Minute konnten die Altenberger ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen, obwohl sie weiterhin mehr Chancen hatten.

Nach einer Phase ohne zwingende Torchancen beider Teams beruhigte sich das Spiel etwas und das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. So endete die erste Halbzeit ohne Tore, obwohl die Altenberger die klar besseren Möglichkeiten hatten.

Altenberg dreht auf

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst nicht. Das Spiel spielte sich hauptsächlich in der Mitte des Spielfeldes ab, und es gab keine klaren Chancen. Doch in der 69. Minute war es dann soweit: Die Union Altenberg ging durch ein Tor von Matthäus David Gierlinger mit 1:0 in Führung. Der Jubel war kaum verhallt, als Gierlinger nur zwei Minuten später erneut zuschlug und auf 2:0 erhöhte.

Die Julbacher waren sichtlich geschockt von diesem Doppelschlag und fanden nur schwer wieder ins Spiel. Die Altenberger hingegen drängten weiter auf das nächste Tor. In der 90. Minute gab es dann einen Elfmeter für die Union Altenberg, den Florian Kitzmüller sicher verwandelte und somit den Endstand von 3:0 herstellte. Kurz darauf folgte eine beeindruckende Lichtershow im Stadion, die den verdienten Sieg der Gastgeber gebührend feierte.

Bezirksliga Nord: Altenberg : Julbach - 3:0 (0:0)

94 Florian Kitzmüller 3:0

71 Matthäus David Gierlinger 2:0

69 Matthäus David Gierlinger 1:0

