USV St. Oswald/Freistadt bezwingt Union Schweinbach mit 2:0

Die Union Schweinbach konnte sich im Heimspiel gegen den USV St. Oswald/Freistadt nicht behaupten und verlor mit 0:2. In einer hart umkämpften Partie in der Bezirksliga Nord setzten sich die Gäste durch Tore von Ales Koci und Marc Trenda durch. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieben die Bemühungen der Schweinbacher ohne zählbaren Erfolg.

St. Oswald/Freistadt trifft zuerst

Das Spiel wurde mit Spannung erwartet, insbesondere nach den letzten Aufeinandertreffen, bei denen es zu engen Ergebnissen kam. Schon früh in der Begegnung zeigte der Torwart der Union Schweinbach, Stütz, eine starke Leistung, indem er einen Freistoß der Gäste über das Tor lenkte.

In der 29. Minute zeigten die Gäste ihre Klasse. Nach einer schönen Vorlage von Winter schob Routinier Ales Koci gekonnt ein und brachte St. Oswald/Freistadt mit 1:0 in Führung. Die Schweinbacher versuchten zu reagieren und erhielten in der 31. Minute einen Freistoß, der jedoch in der Mauer hängen blieb.

Zur Halbzeit stand es 0:1 für die Gäste aus St. Oswald/Freistadt, und die Union Schweinbach musste sich etwas einfallen lassen, um das Spiel zu drehen.

Marc Trenda sichert den Sieg für die Gäste

Die zweite Halbzeit begann wieder mit hohem Einsatz beider Teams. Die Union Schweinbach versuchte, den Ausgleich zu erzwingen, aber St. Oswald/Freistadt ließ sich nicht beirren und spielte konzentriert weiter. In der 52. Minute erhielten die Gäste eine Ecke, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Fünf Minuten später folgte eine entscheidende Szene: Der perfekt getretene Eckball von Koci ermöglichte Innenverteidiger Marc Trenda einen unhaltbaren Kopfball ins Schweinbacher Tor, und so stand es 2:0 für St. Oswald/Freistadt.

Die Schweinbacher gaben nicht auf und bemühten sich weiterhin um den Anschlusstreffer. Doch St. Oswald/Freistadt blieb gefährlich und hätte durch eine weitere Chance von Filip Rezac in der 77. Minute beinahe noch ein Tor erzielt. Die Union Schweinbach hatte es schwer, gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste anzukommen.

In der 78. Minute erhielten die Gäste erneut eine Ecke, die aber nicht zum Erfolg führte. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen, ohne dass die Union Schweinbach noch einmal entscheidend vor das Tor der Gäste kam.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand das Ergebnis fest: 2:0 für den USV St. Oswald/Freistadt. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und nahmen verdient drei Punkte mit nach Hause.

Bezirksliga Nord: Schweinbach : St. Oswald/Fr. - 0:2 (0:1)

58 Marc Trenda 0:2

31 Ales Koci 0:1

