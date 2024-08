Später Treffer entscheidet: SPG Katsdorf siegt knapp gegen SV Freistädter Bier

Details Samstag, 31. August 2024 18:16

In einem spannenden Duell der Bezirksliga Nord setzte sich die SPG Katsdorf knapp mit 1:0 gegen den SV Freistädter Bier durch. Beide Mannschaften hatten zahlreiche Chancen, doch am Ende entschied ein spätes Tor von Daniel Brandstetter das Spiel. Die Freistädter zeigten sich kämpferisch, scheiterten jedoch immer wieder am überragenden Torhüter der Katsdorfer. Trotz intensiven Bemühungen auf beiden Seiten blieb es lange Zeit torlos, bis Katsdorf in den letzten Minuten den entscheidenden Treffer erzielte.

Katsdorf-Schlussmann Eder bringt Freistadt zum Verzweifeln

Schon früh im Spiel hatten die Freistädter die Möglichkeit, in Führung zu gehen. In der 7. Minute führte eine Ecke zu einem Fallrückzieher und anschließendem Kopfball ins Kreuzeck, doch Dominik Eder, der Torhüter der Katsdorfer, glänzte mit einer beeindruckenden Parade. Die SV Freistädter Bier machte weiter Druck und kam in der 19. Minute erneut gefährlich vor das Tor, aber der überragende Eder hielt den Ball dreimal hintereinander kurz vor der Linie.

Auch die Katsdorfer kamen zu ihren Chancen. In der 21. Minute starteten sie einen guten Konter, doch der Freistadt-Schlussmann Alexander Schwingshandl konnte den Ball gerade noch abwehren. Nur wenige Minuten später, in der 26. Minute, rettete David Schatz mit einer großartigen Abwehraktion auf der Linie nach einem Schuss der Freistädter.

Die letzte große Chance der ersten Halbzeit hatte erneut die SV Freistädter Bier in der 29. Minute, aber wieder war es Eder, der mit einer weiteren starken Parade glänzte. Kurz vor der Pause, in der 42. Minute, zeigte Eder dann erneut sein Können und verhinderte mit einer weiteren sensationellen Parade die Führung für die Hausherren.

Zweite Halbzeit: Geduld wird belohnt

Nach der Pause setzten beide Mannschaften ihr intensives Spiel fort. Die Freistädter hatten in der 55. Minute die erste große Chance der zweiten Halbzeit, doch ein Kopfball ging knapp über das Tor. In der 63. und 69. Minute verfehlten weitere Schüsse der Freistädter das Ziel, was den Frust der Heimmannschaft wachsen ließ.

In den letzten Minuten des Spiels überschlagen sich die Ereignisse. In der 88. Minute versuchten Janda und Brandi vergeblich, den Ball im Tor unterzubringen. Doch es war nur eine Frage der Zeit. In der 90. Minute gelang Daniel Brandstetter der erlösende Treffer für die SPG Katsdorf. Mit einem energischen Nachschuss ließ er dem Torwart der Freistädter keine Chance und erzielte das 1:0.

Der Schlusspfiff ertönte in der 91. Minute und besiegelte die bittere Niederlage für die SV Freistädter Bier. Trotz zahlreicher Chancen und einer starken Defensivleistung blieben sie ohne Punkte. Die SPG Katsdorf hingegen konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen, der ihnen in der Tabelle wertvolle Punkte einbrachte.

Bezirksliga Nord: Freistadt : SPG Katsdorf - 0:1 (0:0)

90 Daniel Brandstetter 0:1

