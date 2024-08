Steinprofis Oepping-Peilstein besiegen SV Haslach in spannendem Derby

Im aufregenden Bezirksliga Nord-Duell zwischen den Steinprofis Oepping-Peilstein und dem SV Haslach konnte sich die Heimmannschaft knapp mit 1:0 durchsetzen. Der entscheidende Treffer fiel bereits in der ersten Halbzeit, während die zweite Hälfte von einer roten Karte und verpassten Chancen geprägt war.

Rachinger bringt Hausherren in Front

Die Partie wurde von Schiedsrichter Fejziu pünktlich angepfiffen. Beide Mannschaften starteten vorsichtig in die Begegnung, wobei die Oeppinger leichte Vorteile verbuchen konnten. Bereits in der 16. Minute kam es zu einem ersten Aufreger, als Kevin Rachinger von Oepping-Peilstein den Ball knapp neben das Tor setzte. Kurz darauf verfehlte auch ein Schuss der Haslacher nur knapp das Ziel.

Die Oeppinger erhöhten den Druck und erarbeiteten sich in der 38. Minute die verdiente Führung. Nach einem Eckball rollte der Ball in den Strafraum, und Kevin Rachinger, diesmal erfolgreicher, drückte den Ball über die Linie. Die Freude bei den Heimischen war groß, und sie gingen mit einer 1:0-Führung in die Pause. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Lukas Wild mit einem Knall an die Querlatte noch ein weiteres Ausrufezeichen, doch es blieb beim knappen Vorsprung.

Reisinger sieht Rot

Die zweite Hälfte begann mit einem aufregenden Moment für die Haslacher. In der 46. Minute wurde der Oeppinger Torwart überspielt, doch Julian Friedl erreichte den Ball nicht mehr, der schließlich am leeren Tor vorbeikullerte. In der Folgezeit drängten die Gäste zunehmend auf den Ausgleich. Eine Faustabwehr von Tormann Starlinger nach einem Corner von Simon Hofer in der 58. Minute verhinderte den möglichen Ausgleichstreffer.

Die Situation spitzte sich in der 68. Minute zu, als Martin Reisinger von Oepping-Peilstein nach einer roten Karte das Spielfeld verlassen musste. Trotz der Unterzahl kämpften die Oeppinger tapfer weiter, während die Haslacher noch mehr Druck machten und auf den Ausgleich drängten. In der 86. Minute wurde es erneut brenzlig für die Heimmannschaft, doch die Defensive der Oeppinger hielt stand.

Schließlich endete das Spiel nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für die Steinprofis Oepping-Peilstein. Mit diesem wichtigen Erfolg konnten sie drei wertvolle Punkte einfahren und die Fans mit ihrer kämpferischen Leistung begeistern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Reinhold Prem (10718 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Reinhold Prem mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.