Union Arnreit und Union Lembach teilen Punkte

Im Duell der Bezirksliga Nord zwischen der Union M-TEC Arnreit und der Union Lembach trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Die Lembacher gingen früh in Führung, doch die Arnreiter konnten rasch ausgleichen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zum Schlusspfiff beim Remis. Beide Teams kämpften bis zum Ende, doch keine Mannschaft konnte sich den entscheidenden Vorteil verschaffen.

Turbulenter Beginn

Die Gäste erwischten den besseren Start und konnten bereits in der 9. Minute in Führung gehen. Edhem Seperovic überraschte die Arnreiter Abwehr mit einem schnell ausgeführten Freistoß aus der eigenen Hälfte. Jakob Pechmann nahm den Ball gekonnt an und schloss volley ins linke Kreuzeck ab. Ein Traumtor, das die Lembacher mit 1:0 in Front brachte.

Die Antwort der Union Arnreit ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 14. Minute führte ein Missverständnis in der Lembacher Abwehr zum Ausgleich. Stefan Schürz wollte den Ball im eigenen Strafraum klären, doch ein Arnreiter Angreifer blockte den Ball. Kevin Aiglstorfer nutzte die Gelegenheit und erzielte aus etwa 10 Metern den Ausgleich zum 1:1.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Lembach hatte mehr Ballbesitz und kam durch Stevo Rozic zu einer weiteren Chance, doch sein Flachschuss stellte kein Problem für Arnreits Torhüter Dominik Neumüller dar. In der 22. Minute gab es eine Trinkpause, bevor die Partie fortgesetzt wurde.

Die Gäste aus Lembach blieben weiterhin gefährlich und kamen zu einer weiteren Gelegenheit. Nach einem Eckball klärte Lukas Stockinger einen Schuss von Rozic auf der Linie. Auf der anderen Seite kamen die Arnreiter durch Kevin Aiglstorfer und Jakob Simader zu Chancen, doch die Lembacher Abwehr um Kapitän Felix Hofmann hielt stand. Zur Halbzeit blieb es beim 1:1.

Spannung bis zur letzten Minute

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend. In der 52. Minute versenkte Pechmann den Ball erneut im Tor, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Die Arnreiter standen defensiv kompakt und ließen den Lembachern nur wenig Raum.

In der 66. Minute zeigte sich Lembachs Angriff erneut gefährlich, als Pechmann einen Traumpass auf Rozic spielte, doch Neumüller parierte den Schuss aus kurzer Distanz glänzend. Bei der anschließenden Ecke kam Thomas Pichler zum Abschluss, doch auch dieser Versuch wurde geklärt. Kurz darauf folgte die zweite Trinkpause des Spiels.

Die Schlussphase war von hoher Intensität geprägt. In der 73. Minute setzte sich Jakob Simader gegen Patrick Schürz durch, seine scharfe flache Hereingabe wurde jedoch von Torhüter Markus Schinkinger abgefangen. Die Lembacher hatten in der 75. Minute eine weitere Chance, als Alexander Mühlparzer nach einem Doppelpass mit Rozic abschloss, doch sein Schuss ging am Tor vorbei.

In den letzten Minuten versuchten beide Teams, den Siegtreffer zu erzielen. Arnreit setzte auf hohe Bälle nach vorne, doch die Lembacher Abwehr ließ keine klaren Chancen zu. In der 80. Minute flankte Andreas Hofer zu Pechmann, dessen Abschluss jedoch deutlich daneben ging. Kurz vor Schluss erhielt Lembach noch drei Minuten Nachspielzeit, konnte jedoch den orangen Abwehrriegel nicht knacken.

Mit dem Schlusspfiff endete das Spiel 1:1. Die Union Arnreit konnte ihren ersten Saisontreffer erzielen und sicherte sich den zweiten Punkt der Saison, während die Union Lembach sich mit einem Unentschieden begnügen musste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler (11240 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.