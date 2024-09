Spannung pur: SV Haslach siegt in letzter Sekunde gegen Schweinbach

In einem packenden Spiel der Bezirksliga Nord setzte sich der SV Haslach in letzter Sekunde mit 2:1 gegen die Union Schweinbach durch. Das Spiel war bis zur letzten Minute ausgeglichen, doch ein später Treffer von Julian Friedl besiegelte den Sieg der Gastgeber. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte Fahrt auf und bot den Zuschauern Spannung und Dramatik bis zum Schluss.

Torlose erste Halbzeit

Die Partie begann mit hohem Tempo, und schon früh zeichnete sich ab, dass beide Teams gewillt waren, die drei Punkte zu holen. Bereits in der 7. Minute musste das Match kurz unterbrochen werden, als sich Matthias Maier bei einem Pressball verletzte, aber glücklicherweise weiterspielen konnte. In der 13. Minute erhielt der SVH einen Elfmeter zugesprochen, doch der Schuss war schlecht platziert, und Martin Gassner im Union-Tor konnte souverän parieren.

Die erste Halbzeit war geprägt von guten Chancen für die Gastgeber, aber immer wieder stand der glänzend aufgelegte Gassner im Weg. Eine Doppelchance in der 21. Minute konnte der Goalie ebenfalls vereiteln. In der 27. Minute kam Haslach erneut gefährlich vor das Tor der Gäste, aber auch diesmal blieb Gassner der Sieger. Schweinbach setzte nur vereinzelt Akzente nach vorne, so etwa in der 39. Minute, als Pichler einen Abschluss aus spitzem Winkel versuchte. Die Teams gingen schließlich mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Lucky Punch in Minute 96

Nach der Pause kam Haslach mit viel Aggressivität und Biss aus der Kabine und setzte die Gäste unter Druck. In der 58. Minute war es schließlich soweit: Julian Friedl nutzte einen schnellen Konter nach einem Ballverlust der Gäste und brachte den SVH in Führung. Doch die Freude währte nur kurz, denn Schweinbach gelang in der 72. Minute der Ausgleich. Nach einer Flanke setzte Gregor Bodingbauer den Ball per Kopf ins lange Eck zum 1:1.

In der Folge blieb das Spiel spannend und hart umkämpft. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, so zog Pichler in der 84. Minute von der Strafraumgrenze ab, doch SVH-Torwart Florian Starlinger konnte den Ball mit Mühe parieren. In der 90. Minute wurde die Partie nochmals hitzig. Ein Freistoß der Gastgeber verfehlte sein Ziel, und in der 96. Minute setzte Julian Friedl den Schlusspunkt. Nach einem langen Ball setzte sich Friedl durch und traf ins lange Eck zum umjubelten 2:1-Siegtreffer für den SV Haslach.

Die in dieser Saison noch sieglose Union Schweinbach musste sich am Ende geschlagen geben, obwohl die Gäste bis zum Schluss alles gegeben hatten. Der SV Haslach konnte mit einem Last-Minute-Treffer drei wichtige Punkte einfahren und den spannenden Fußballabend erfolgreich abschließen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Wahlmüller (3861 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Wahlmüller mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.