Union Lembach und SV Freistadt teilen in packendem Duell die Punkte

In einem intensiven Bezirksliga Nord Spiel trafen die Union Lembach und der SV Freistädter Bier aufeinander. Nach einer spannenden Partie trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Die Freistädter gingen früh in Führung und nutzten ihre Chancen effizient, während die Lembacher trotz einer Gelb-Roten Karte in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Aufholjagd zeigten.

Effiziente Gäste gehen zwei Mal in Führung

Die Begegnung begann mit hohem Tempo und bereits in der 16. Minute konnte der SV die Führung übernehmen. Raphael Thürriedl nutzte den Raum und zog aus rund 22 Metern ab. Der Ball schlug unhaltbar im rechten Kreuzeck ein und brachte die Gäste in Front. Doch die Antwort der Lembacher ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später verwandelte Edhem Seperovic einen Handelfmeter souverän, der Ball ging halbhoch in die Mitte des Tores und es stand 1:1.

Die Freistädter ließen sich jedoch nicht beeindrucken und stellten bereits fünf Minuten später die Führung wieder her. Eine Traumkombination über Haiböck und Grabner brachte den Ball zu Dominik Seyr, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Der Halbzeitstand von 1:2 spiegelte die Effizienz der Gäste wider, die aus zwei Chancen zwei Tore machten.

Hausherren nur noch zu zehnt - dezimierte Union gleicht aus

Die zweite Halbzeit begann ruhig, ohne nennenswerte Aktionen auf dem Feld. Die Fans der Union Lembach versuchten von der Tribüne aus, ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen. In der 67. Minute dann ein Rückschlag für die Gastgeber: Felix Hofmann musste nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz der Unterzahl kämpfte Lembach weiter und zeigte großen Einsatz.

In der 79. Minute wurde dieser Einsatz belohnt. Stevo Rozic setzte stark nach und eroberte den Ball im Aufbauspiel der Freistädter. Mit seinem Tempo brachte er den Ball ins Zentrum, wo Alexander Mühlparzer nur noch ins leere Tor einschieben musste. Das Spiel war wieder ausgeglichen, 2:2.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die anschließenden Nachspielzeit brachten keine weiteren Treffer. Beide Teams hatten sich in der zweiten Halbzeit weitgehend neutralisiert. Freistadt, das in Überzahl spielte, konnte seine numerische Überlegenheit nicht in ein weiteres Tor ummünzen. Die Union Lembach zeigte sich kämpferisch und kompensierte die Unterzahl durch großen Einsatz und Willen.

Nach 95 spannenden Minuten endete die Partie schließlich mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Während die Freistädter trotz Überzahl mit dem Punkt zufrieden sein mussten, zeigten die Lembacher einmal mehr ihre Moral und kämpften sich zurück ins Spiel.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler (11340 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.