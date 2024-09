Alle Neune! USV St. Oswald/Freistadt überrollt Hofkirchen/M.

In einer einseitigen Begegnung der Bezirksliga Nord setzte sich der USV St. Oswald/Freistadt mit einem eindrucksvollen 9:0-Sieg gegen die TSU Hofkirchen/M. durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 5:0 und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus.

Frühe St. Oswalder Dominanz - Rezac mit lupenreinem Hattrick

Schon früh zeigte der USV, dass er die Oberhand in diesem Spiel behalten würde. In der dritten Minute eröffnete Filip Rezac den Torreigen mit einem präzisen Abschluss zum 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Rezac mit einem Abstauber auf 2:0, nachdem Höller mit einem Kopfball vorbereitet hatte. Hofkirchens Tormann Gahleitner musste wegen einer Verletzung das Spielfeld verlassen und Ersatzkeeper Prechtl, der im Reservespiel zuvor schon bei sechs Gegentreffern hinter sich greifen musste, wurde eingewechselt. St. Oswald setzte die TSU weiterhin stark unter Druck, was zu weiteren gefährlichen Torchancen führte. In der 8. Minute verpasste Krempl eine Riesenchance, bevor Rezac in der 14. Minute knapp über das Tor schoss.

Die Dominanz der St. Oswalder setzte sich fort, und in der 33. Minute erzielte Rezac seinen Hattrick und somit das 3:0 für die Gastgeber. Fragner spielte einen langen Ball über die Abwehr der Gäste, den Rezac aufnahm, den Torwart umkurvte und sicher einschob. Sechs Minuten später erhöhte Filip Rezac erneut und machte das 4:0. Kurz vor der Halbzeitpause verwandelte Lukas Peirlberger einen Freistoß nach Foul an Ales Koci zum 5:0.

USV-Joker sticht doppelt

Nach der Pause ließ der USV nicht nach und setzte sein dominantes Spiel fort. In der 61. Minute hatten die Gäste ihre erste wirkliche Torchance, die jedoch vom souveränen Torwart Stütz vereitelt wurde. Die St. Oswalder erhöhten ihren Vorsprung in der 66. Minute, als ein Eigentor von Christoph Reiter das 6:0 brachte. Ales Koci suchte mit einer scharfen Flanke seine Mitspieler und fand den Hofkirchner Verteidiger der den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte.

In der 73. Minute war es der eingewechselte Lukas Wurzer, der nach einer wiederholten präzisen Flanke von Koci zum 7:0 traf. Nur sechs Minuten später erzielte Wurzer sein zweites Tor des Tages und erhöhte auf 8:0. Der USV St. Oswald spielte feinen Kombinationsfußball und dominierte die Partie nach Belieben. Kurz vor Schluss krönte Jonas Oprießnig die Leistung seines Teams mit einem Freistoßtor zum 9:0-Endstand.

Das Spiel endete nach 96 Minuten, und der USV St. Oswald/Freistadt konnte einen überragenden Sieg feiern. Die Hofkirchner hatten dem nichts entgegenzusetzen und mussten eine bittere Niederlage hinnehmen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter MP (2045 Bonuspunkte)

Bezirksliga Nord: St. Oswald/Fr. : Hofkirchen i.M. - 9:0 (5:0)

91 Jonas Oprießnig 9:0

79 Lukas Wurzer 8:0

73 Lukas Wurzer 7:0

66 Eigentor durch Christoph Reiter 6:0

44 Lukas Peirlberger 5:0

38 Filip Rezac 4:0

33 Filip Rezac 3:0

5 Filip Rezac 2:0

3 Filip Rezac 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter MP mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.