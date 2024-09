Union Julbach und Vorderweißenbach trennen sich unentschieden

Details Sonntag, 08. September 2024 21:04

Ein spannendes Duell zwischen Union Julbach und Union Vorderweißenbach endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Die Partie der 4. Runde der Bezirksliga Nord hatte viele Höhen und Tiefen zu bieten. Beide Teams zeigten phasenweise starke Leistungen und lieferten den Zuschauern eine packende Begegnung. Dabei konnten insbesondere Fabian Pils und Florian Watzinger mit ihren Toren glänzen.

Torreiches Spektakel in der ersten Halbzeit

Die Partie begann hitzig, beide Mannschaften kämpften von Beginn an verbissen um jeden Ball. Schon nach 10 Minuten zeigte sich, dass hier zwei Teams auf Augenhöhe aufeinandertrafen. Die erste gefährliche Szene des Spiels verzeichnete Vorderweißenbachs Ondrej Svoboda, dessen Abschluss über das Tor ging. Kurz darauf, in der 14. Minute, zeigte Fabian Pils seine Klasse: Ein wunderschön getretener Freistoß aus etwa 20 Metern landete unhaltbar im linken Kreuzeck und brachte Union Julbach in Führung.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute wurde Florian Watzinger von der linken Seite bedient und schweißte den Ball Halb-Volley ins Tor. Nur acht Minuten später war es wieder Watzinger, der nach einer halbhohen Flanke von Philipp Haiböck den Ball perfekt traf und zur 2:1-Führung für Union Vorderweißenbach einnetzte. Die Julbacher bemühten sich, den Rückstand noch vor der Pause aufzuholen, doch die Abwehr der Gäste stand sicher.

Union Julbach drängt auf den Ausgleich

Nach der Pause versuchten die Julbacher vermehrt über Flanken in den Strafraum zu kommen, doch die Vorderweißenbacher Abwehr konnte die meisten Angriffe abwehren. In der 56. Minute verpasste Niklas Bogner nach einem Eckball nur knapp die Chance zum Ausgleich, sein Kopfball konnte jedoch von Christian Weissenböck gehalten werden. Fabian Pils hatte kurz darauf eine erneute Freistoßgelegenheit, sein Schuss ging aber knapp über das Tor.

In der 62. Minute kam Jakob Lauss nach einem Umweg am Ball und legte ab für Joachim Auberger, dessen Abschluss die Querlatte streichelte. Doch die Hartnäckigkeit der Julbacher sollte sich auszahlen. Zwei Minuten später, in der 64. Minute, wurde Fabian Pils von Jakob Lauss auf die Reise geschickt und platzierte den Ball gekonnt im linken unteren Eck zum 2:2-Ausgleich.

Nach dem Ausgleich waren die Julbacher weiterhin das aktivere Team, drängten auf die erneute Führung und hatten in der 65. Minute eine 100%ige Chance durch Jakob Lauss, der jedoch das kurze Kreuzeck verfehlte. Vorderweißenbach konnte in dieser Phase kaum noch Akzente nach vorne setzen, während Julbach mit vielen Eckbällen Druck machte. Nach 95 Minuten endete das packende Spiel schließlich mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Stimme zum Spiel

Helmut Barth (Sportlicher Leiter Union Julbach):

„Grundsätzlich kann man sagen, dass beide Mannschaften nicht ohne Grund da stehen, wo sie stehen. Das war ein gerechtes Unentschieden, keiner hätte sich da einen Sieg verdient. Am Schluss hätten wir zwar die Chance gehabt, verdient wären die drei Punkte aber nicht."

Die Besten:

Union Julbach: Joachim Auberger

Union Vorderweißenbach: Florian Watzinger

Bezirksliga Nord: Julbach : Vorderw.bach - 2:2 (1:2)

64 Fabian Pils 2:2

30 Florian Watzinger 1:2

22 Florian Watzinger 1:1

12 Fabian Pils 1:0

