SPG Katsdorf siegt knapp gegen Union Altenberg

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel in der Bezirksliga Nord konnte die SPG Katsdorf einen knappen 2:1-Sieg gegen die Union Altenberg erringen. Die Partie, die in der vierten Runde stattfand, bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: schöne Tore, dramatische Wendungen und eine rote Karte.

Frühe Führung für die SPG Katsdorf

Das Spiel zwischen der SPG Katsdorf und der Union Altenberg begann intensiv, die Hausherren brauchten am Anfang ein wenig Zeit, um richtig ins Spielgeschehen eintauchen zu können. In dieser Phase missten es die Gäste aber, den Katsdorfern entscheidend wehzutun. Die Geduld machte sich letztlich aber bezahlt und schon nach etwas mehr als einer halben Stunde konnten die Gastgeber den ersten Treffer bejubeln. In der 31. Minute erzielte Daniel Brandstetter nach Vorarbeit von Ladislav Janda das 1:0 für die SPG Katsdorf.

Nur drei Minuten später legten die Katsdorfer nach. Diesmal war es Fabian Schimböck, der in der 34. Minute per Abstauber das 2:0 für die Gastgeber erzielte. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken ging die SPG Katsdorf in die Halbzeitpause.

Union Altenberg kämpft sich zurück

Nach der Pause zeigte die Union Altenberg eine kämpferische Leistung und versuchte, den Rückstand zu verkürzen. Vorerst gelang dies aber nicht, zeigten sich nach wie vor die Hausherren als überlegene und deutlich bessere Mannschaft. Daraus entsprangen auch gute Gelegenheiten, die man aber allesamt nicht nützen konnte. Die Bemühungen der Altenberger zahlten sich in der 83. Minute aus, als Philipp Penn nach einem Konter den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Dieses Tor sorgte für zusätzliche Spannung in den letzten Minuten des Spiels.

In der 88. Minute wurde es für die SPG Katsdorf noch einmal brenzlig, als Konrad Walaszek für eine Torchancenverhinderung die Rote Karte sah und die Gastgeber die letzten Minuten in Unterzahl spielen mussten. Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es der Union Altenberg jedoch nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete die Schiedsrichterin die Partie und die SPG Katsdorf konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Stimme zum Spiel

Lukas Preining (Sportlicher Leiter SPG Katsdorf):

„Wir haben es verpasst, das dritte und vierte Tor zu machen, dann wäre es am Ende nicht so brenzlig geworden. Grundsätzlich ist der Sieg aber mehr als verdient, das war wahrscheinlich die beste Leistung bisher. Man muss auch sagen, dass die Schiedsrichterleistung herausragend war, auch die rote Karte war völlig gerechtfertigt. Das muss man auch erwähnen."

Der Beste: Dominik Eder (TW, Katsdorf)

Bezirksliga Nord: SPG Katsdorf : Altenberg - 2:1 (2:0)

83 Philipp Penn 2:1

34 Fabian Schimböck 2:0

31 Daniel Brandstetter 1:0

