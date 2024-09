Union Lembach feiert gegen Altenberg 5:0-Kantersieg

Die Union Lembach zeigte in der sechsten Runde der Bezirksliga Nord eine beeindruckende Leistung und besiegte die Union Altenberg mit 5:0. In einem Spiel, das durch starke Offensivaktionen und eine solide Abwehrleistung geprägt war, setzten die Lembacher ein deutliches Zeichen und fuhren einen verdienten Sieg ein. Die Altenberger hatten dem Offensivdruck der Gastgeber über die gesamte Spielzeit hinweg wenig entgegenzusetzen.

Lembacher Dominanz

Die Union Lembach startete furios in die Partie und nutzte gleich die erste Chance des Spiels. In der 12. Minute kam der Ball über Stevo Rozic zu Stefan Hinterleitner, der aus rechter Position im Strafraum abzog und trocken zum 1:0 traf. Dies setzte den Grundstein für die Dominanz der Lembacher, die das Spiel von da an bestimmten.

In der 17. Minute folgte bereits das 2:0. Eine Traumflanke von Edhem Seperovic fand Idris Sakic im Fünfmeterraum, der per Kopfball vollendete. Die Altenberger hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten nur sporadisch Akzente setzen. So verfehlte Matthäus Gierlinger das Tor nach einem Ballverlust der Lembacher an der Mittellinie.

Die Lembacher ließen nicht locker und erarbeiteten sich weitere Chancen. Jakob Pechmann scheiterte in der 19. Minute aus spitzem Winkel, und auch ein Kopfball von Sakic nach einer Ecke von Manuel Schmerda ging knapp vorbei. Nach 45 Minuten gingen die Teams mit einem verdienten 2:0 für die Union Lembach in die Halbzeitpause.

Hausherren legen drei Tore nach

In der zweiten Halbzeit setzten die Lembacher ihre dominante Vorstellung fort. Bereits in der 50. Minute hatte Stevo Rozic die Chance zum 3:0, traf jedoch nur den linken Pfosten. Im Gegenzug hatte die Union Altenberg ihre beste Möglichkeit, als Matthäus Gierlinger knapp am Tor vorbeischoss.

Das 3:0 fiel schließlich in der 56. Minute durch Jakob Pechmann, der eine scharfe Hereingabe von Alexander Mühlparzer aus kurzer Distanz vollendete. Nur zwei Minuten später verfehlte Mühlparzer nach einem Weitschuss nur knapp, traf jedoch die Stange.

In der 68. Minute erhöhte Alexander Mühlparzer auf 4:0, nachdem ein Weitschuss von Seperovic an die Querlatte prallte und Mühlparzer im Nachsetzen erfolgreich war. Die Altenberger hatten nun endgültig keine Antwort mehr auf die Angriffe der Lembacher und ließen sich immer wieder zu Fehlern hinreißen.

Den Schlusspunkt setzte Edhem Seperovic in der 69. Minute mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck, nachdem die Altenberger den Ball in der eigenen Hälfte verloren hatten. Das Spiel war damit entschieden, und die Union Lembach konnte die letzten Minuten der Partie entspannt herunterspielen.

Die Partie endete schließlich nach 91 Minuten mit einem klaren 5:0-Sieg für die Union Lembach. Schiedsrichter Ljubas pfiff das Spiel pünktlich ab und die Lembacher konnten sich über eine herausragende Leistung und drei verdiente Punkte freuen.

